Обманывают страну: В Польше заявили о "странных вещах" на границе с Украиной

На границе Польши и Украины резко сократилось количество грузовиков с гумпомощью из Незалежной. Причина — проверка документов польскими налоговиками. Об этом сообщил изданию Do Rzeczy представитель Комитета защиты перевозчиков Польши Яцек Сокол.

"С четверга на границе занимаются проверкой документов сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента там стали происходить "странные вещи", — иронично констатировал он.

По словам представителя польских перевозчиков, именно с этого времени на границе уменьшилось количество украинских грузовиков: водители сообщили своим работодателям о более строгих проверках документов. За их подделку грозит уголовное наказание, пояснил Сокол. Он сделал вывод, что "сами водители и украинские компании обманывают свою страну и друг друга".