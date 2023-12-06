Обманывают страну: В Польше заявили о "странных вещах" на границе с Украиной
Do Rzeczy: На границе с Украиной из-за проверок стало меньше грузовиков
Украинские водители большегрузов в очереди на границе с Польшей. Обложка © ТАСС / Zuma / SOPA Images via ZUMA Press Wire
На границе Польши и Украины резко сократилось количество грузовиков с гумпомощью из Незалежной. Причина — проверка документов польскими налоговиками. Об этом сообщил изданию Do Rzeczy представитель Комитета защиты перевозчиков Польши Яцек Сокол.
"С четверга на границе занимаются проверкой документов сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента там стали происходить "странные вещи", — иронично констатировал он.
По словам представителя польских перевозчиков, именно с этого времени на границе уменьшилось количество украинских грузовиков: водители сообщили своим работодателям о более строгих проверках документов. За их подделку грозит уголовное наказание, пояснил Сокол. Он сделал вывод, что "сами водители и украинские компании обманывают свою страну и друг друга".
Напомним, Киев не может разблокировать границу с Польшей с 6 ноября, когда местные дальнобойщики перекрыли пункты пропуска. Они требуют вернуть предыдущие ограничения на транспортные операции для Украины, так как теряют деньги из-за коллег из Незалежной. Вблизи КПП скопилась огромная очередь из машин, в которой скончались уже два водителя.
Зеленский обвинил политиков Польши в блокаде границы. Варшава в ответ призвала Киев разобраться в вопросе регистрации транспортных средств. Вице-премьер Незалежной Ирина Верещук заявила, что блокировкой КПП Польша взяла экономику Украины в заложники.