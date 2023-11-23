На украинско-польской границе умер водитель, застрявший в пробке из-за блокады на КПП

На украинско-польской границе, где перевозчики устроили забастовку, скончался украинский водитель, это уже второй случай с начала блокады, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

"Сегодня утром получили информацию, что ночью умер водитель в Корчеве (на пункте пропуска Корчева – Краковец. — Прим. Лайфа) на стоянке. Это, к сожалению, уже второй летальный случай с начала блокады", — приводит слова Балина украинский телеканал "Общественное".