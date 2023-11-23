На украинско-польской границе умер водитель, застрявший в пробке из-за блокады на КПП
На Украине сообщили о смерти второго водителя в пробке на КПП из Польши
На украинско-польской границе, где перевозчики устроили забастовку, скончался украинский водитель, это уже второй случай с начала блокады, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.
"Сегодня утром получили информацию, что ночью умер водитель в Корчеве (на пункте пропуска Корчева – Краковец. — Прим. Лайфа) на стоянке. Это, к сожалению, уже второй летальный случай с начала блокады", — приводит слова Балина украинский телеканал "Общественное".
Как писал Лайф, ранее Госпогранслужба Украины рассказала о заторах для грузовых машин сразу на трёх пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Причиной бунта стало обострение конкуренции "после либерализации условий перевозок между Украиной и ЕС". 6 ноября перевозчики начали блокаду украинской границы. Заблокированы три ключевых пограничных перехода: Ягодин – Дорохуск, Краковец – Корчева, Рава-Русская – Хребене.
ТАСС / Сергей Бобылев