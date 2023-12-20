"Иди к чёрту, мерзавец": Поляки взъелись на Зеленского после его пресс-конференции
Жители Польши раскритиковали Зеленского из-за призыва на пресс-конференции
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR
Призыв Владимира Зеленского снять блокаду на границе Польши и Украины вызвал шквал недовольства среди поляков в социальной сети X. Многие заявили, что сыты по горло болтовнёй Киева, и призвали перестать "ныть".
Так, Зеленский в ходе вчерашней пресс-конференции заявил, что блокада на границе Польши и Украины является искусственной, и призвал Варшаву снять ограничения.
"Иди к чёрту, Зеленский. Из-за тебя мы стали неудачниками", — написал ему в ответ один из пользователей соцсети X.
"Большинство людей в Польше сыты по горло твоей болтовнёй", — добавила другая жительница Польши.
"Мерзавец! Дай, дай, дай. Честь продаёшь за гроши. Но чего ещё ждать от бандеровца?" — добавил ещё один недовольный поляк.
Другие пользователи напомнили Зеленскому, что Варшава вложила в Киев 40 миллиардов долларов, и призвали перестать "ныть и умолять".
Напомним, кризис в отношениях Польши и Украины обострился из-за протеста польских дальнобойщиков. Они с 6 ноября требуют вернуть действовавшие ранее ограничения на транспортные операции для Украины. Из-за своих украинских коллег они теряют деньги. У КПП на украинско-польской границе скопилась очередь из тысяч машин, в которой умерли уже три водителя.