"Иди к чёрту, мерзавец": Поляки взъелись на Зеленского после его пресс-конференции Жители Польши раскритиковали Зеленского из-за призыва на пресс-конференции 20 декабря, 08:05 Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR

Призыв Владимира Зеленского снять блокаду на границе Польши и Украины вызвал шквал недовольства среди поляков в социальной сети X. Многие заявили, что сыты по горло болтовнёй Киева, и призвали перестать "ныть".

Так, Зеленский в ходе вчерашней пресс-конференции заявил, что блокада на границе Польши и Украины является искусственной, и призвал Варшаву снять ограничения.

"Иди к чёрту, Зеленский. Из-за тебя мы стали неудачниками", — написал ему в ответ один из пользователей соцсети X.

"Большинство людей в Польше сыты по горло твоей болтовнёй", — добавила другая жительница Польши.

"Мерзавец! Дай, дай, дай. Честь продаёшь за гроши. Но чего ещё ждать от бандеровца?" — добавил ещё один недовольный поляк.

Другие пользователи напомнили Зеленскому, что Варшава вложила в Киев 40 миллиардов долларов, и призвали перестать "ныть и умолять".

Авторы Александра Вишнякова