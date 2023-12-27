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27 декабря, 04:37

"Новые правила": Волна "вынужденной любви" к Украине повергла в шок поляков

Журналист Важеха: Польша вновь ставит интересы Украины выше, чем свои

Польша поступается собственными интересами ради украинских граждан. Об этом в соцсети X заявил польский журналист Лукаш Важеха.

"Это шокирует. Польское правительство должно прежде всего защищать польских граждан. Но я понимаю, что полиция уже приспособилась к новому порядку и к новой волне вынужденной любви к Украине", — написал Важеха.

Такая реакция последовала после инцидента, произошедшего с депутатом партии "Конфедерация" Рафалом Меклером. Тот рассказал, как группа украинских дальнобойщиков напала на его автомобиль, в котором он находился с женой и маленькой дочерью. К счастью, никто не пострадал. Однако именно это и стало причиной отказа полиции браться за расследование произошедшего. Более того, правоохранители попытались во всём обвинить Меклера.

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Впрочем, не всегда украинским гражданам удаётся уйти от ответственности. Ранее 42-летнего украинца обвинили в убийстве 29-летней супруги и двух дочерей возрастом 1,5 и 4,5 года в Польше. Местная прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать подозреваемого на три месяца.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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