В Польше осудили 14 российских "шпионов", среди них десять украинцев

Суд в Польше признал 14 россиян, украинцев и белорусов виновными в "шпионаже" в пользу РФ и подготовке диверсий. Об этом пишет AFP.

Фигурантами дела были 16 человек, все они признали свою вину и согласились подвергнуться наказанию без затяжного судебного процесса. Однако в последний момент двое из них отказались от этого. Их ждёт обычный судебный процесс.

"Суд признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и установил, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы", — заявил судья Ярослав Ковальский, его цитирует РАP.

Интересно, что среди них — десять граждан Украины. Самое суровое наказание в виде шести лет лишения свободы получил некий Артём А., а самое мягкое — Мария М., которой суд назначил год и один месяц. Всех осуждённых также обложили крупными штрафами и необходимостью заплатить почти 1250 долларов в эквиваленте в Фонд правосудия.