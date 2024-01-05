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5 января, 12:40

Тысячи грузовиков стали пленниками блокады на границе Польши и Украины

Около двух тысяч грузовиков застряли в очереди на границе Польши с Украиной

На четырёх пунктах пропуска на польско-украинской границе ожидают въезда на Украину около двух тысяч фур. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко. КПП блокируют бастующие польские дальнобойщики и фермеры.

"По состоянию на утро 1,4 тысячи грузовиков находятся в очередях на этих трёх направлениях (Ягодин – Дорохус", "Краковец – Корчева и Рава-Русская– Хребене. — Прим. Лайфа) в сторону Украины. Кроме того, 4 января утром возобновилась блокировка движения для грузовиков в направлении пункта пропуска Медыка – Шегини, очередь на утро — 600 грузовиков", — приводит агентство слова Демченко.

По его данным, также небольшая очередь из большегрузов собралась на границе со Словакией у КПП Ужгород.

Напомним, польские водители и фермеры блокируют несколько пунктов пересечения границы с Незалежной с ноября прошлого года. Причиной бунта стало обострение конкуренции "после либерализации условий перевозок между Украиной и ЕС". Ранее Лайф сообщал, что на украинско-польской границе погибли два водителя, застрявшие в пробке из-за блокады на КПП.

Польские фермеры возобновили блокаду крупнейшего КПП на границе с Украиной
Польские фермеры возобновили блокаду крупнейшего КПП на границе с Украиной
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ТАСС / EPA / WOJTEK JARGILO

Наталья Исакова
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