Тысячи грузовиков стали пленниками блокады на границе Польши и Украины

На четырёх пунктах пропуска на польско-украинской границе ожидают въезда на Украину около двух тысяч фур. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко. КПП блокируют бастующие польские дальнобойщики и фермеры.

"По состоянию на утро 1,4 тысячи грузовиков находятся в очередях на этих трёх направлениях (Ягодин – Дорохус", "Краковец – Корчева и Рава-Русская– Хребене. — Прим. Лайфа) в сторону Украины. Кроме того, 4 января утром возобновилась блокировка движения для грузовиков в направлении пункта пропуска Медыка – Шегини, очередь на утро — 600 грузовиков", — приводит агентство слова Демченко.

По его данным, также небольшая очередь из большегрузов собралась на границе со Словакией у КПП Ужгород.