Регион

Уведомления отключены

4 января, 09:52

Польские фермеры возобновили блокаду крупнейшего КПП на границе с Украиной

Госпогранслужба Украины: Перед КПП Медыка возобновилась блокировка грузовиков

Польские фермеры опять перекрыли Пункт пропуска КПП Медыка – Шегини на границе Польши с Украиной. Он стал четвёртым закрытым погранпереходом. Сейчас въезда на Украину ожидают около 800 грузовиков.

Бастующие польские фермеры. Видео © t.me / Радіо Свобода*

"По имеющейся информации, которую предоставили польские пограничники, сегодня около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска Медыка (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска Шегини, возобновилась блокировка движения для грузовых транспортных средств", — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В ведомстве отметили, что организаторы забастовки не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта, ограничение действует только для грузовиков.

Украина нашла способ заработать на забастовке польских дальнобойщиков
Украина нашла способ заработать на забастовке польских дальнобойщиков

Напомним, кризис на западных рубежах Незалежной начался из-за протеста польских дальнобойщиков. Они с 6 ноября требуют вернуть действовавшие ранее ограничения на транспортные операции для Украины. У КПП скопилась внушительных размеров очередь из машин, в которой умерли уже два водителя. В связи с этим Украина направила в МИД Польши ноту протеста.

* Внесено Минюстом России в список иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Александра Мышляева
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров