Польские фермеры возобновили блокаду крупнейшего КПП на границе с Украиной

Польские фермеры опять перекрыли Пункт пропуска КПП Медыка – Шегини на границе Польши с Украиной. Он стал четвёртым закрытым погранпереходом. Сейчас въезда на Украину ожидают около 800 грузовиков.

Бастующие польские фермеры. Видео © t.me / Радіо Свобода*

"По имеющейся информации, которую предоставили польские пограничники, сегодня около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска Медыка (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска Шегини, возобновилась блокировка движения для грузовых транспортных средств", — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В ведомстве отметили, что организаторы забастовки не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта, ограничение действует только для грузовиков.