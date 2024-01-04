Польские фермеры возобновили блокаду крупнейшего КПП на границе с Украиной
Госпогранслужба Украины: Перед КПП Медыка возобновилась блокировка грузовиков
Польские фермеры опять перекрыли Пункт пропуска КПП Медыка – Шегини на границе Польши с Украиной. Он стал четвёртым закрытым погранпереходом. Сейчас въезда на Украину ожидают около 800 грузовиков.
Бастующие польские фермеры. Видео © t.me / Радіо Свобода*
"По имеющейся информации, которую предоставили польские пограничники, сегодня около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска Медыка (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска Шегини, возобновилась блокировка движения для грузовых транспортных средств", — говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В ведомстве отметили, что организаторы забастовки не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта, ограничение действует только для грузовиков.
Напомним, кризис на западных рубежах Незалежной начался из-за протеста польских дальнобойщиков. Они с 6 ноября требуют вернуть действовавшие ранее ограничения на транспортные операции для Украины. У КПП скопилась внушительных размеров очередь из машин, в которой умерли уже два водителя. В связи с этим Украина направила в МИД Польши ноту протеста.
* Внесено Минюстом России в список иностранных агентов.
ТАСС / ZUMA