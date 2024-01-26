Кто будет меньше есть: Как Европу накрывает "картофельный майдан" в пользу России Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, к чему приведут фермерские забастовки в крупных европейских странах и почему Россия получит профит. 25 января, 21:43 Как Европу накрывает "картофельный майдан" в пользу России. Обложка © ТАСС / dpa / Peter Kneffel

Когда-то всю Европу потрясали крестьянские войны. Большие отряды вооружённых крестьян колесили по всей Священной Римской империи германского народа (СРИГН), штурмуя замки, сжигая монастыри и вступая в сражения с феодальными дружинами.

Пока до такого дело не дошло, но протесты фермеров постепенно охватывают значительную часть Европы: Германию, Францию, Румынию и Польшу. Есть обоснованное подозрение, что к ним могут присоединиться и фермеры из других европейских стран. Как минимум некоторое количество болгарских и австрийских фермеров приехали в Германию для участия в протестах (а голландские протестовали весь прошлый год).

Локальные причины протестов в разных странах, конечно, отличаются. Так, например, поляки больше протестуют против завоза сельскохозяйственной продукции с Украины и других стран, не входящих в ЕС и не имплементировавших европейские стандарты на соответствующую продукцию.

У немцев отменили дотации на ГСМ и повысили налог на землю (и это после пандемии, которая и так нанесла существенный удар по фермерам). Но есть и общее: всех их угнетает аграрная политика Евросоюза и продвижение зелёной повестки.

Поэтому фермеры в разных странах перекрывают дороги, разбрасывают навоз, блокируют логистику и активно митингуют. Даже законопослушные немцы, про которых шутят, что "если немцы будут штурмовать вокзал, то они сначала купят билеты". И к этим протестам присоединяются железнодорожники, дальнобойщики и представители других профессий.

Большинство "профессиональных политологов", которых я читал, при этом больше интересует, кто получит политические преференции в результате этих протестов. Заменят ли Шольца на Писториуса, Макрона на Микрона или сколько человек из партии Ле Пен пройдёт в Европарламент на выборах в июне. Как по мне, это называется "заигрались".

Больший интерес тут выражен в другом. Нынешние власти европейских стран (и ЕС в целом) реально заниматься проблемами фермеров не будут. Дальше говорильни и минимальных уступок в лучшем случае дело не пойдёт. Часть фермеров разорится, часть засеет меньше площадей, часть использует меньше удобрений. Ибо на нужное их количество не хватит оборотных денег. При этом ГСМ — дорогие, удобрения — скакнули в цене на несколько порядков, стоимость жизни выросла.

Топливо подорожало из-за развязанных Западом конфликтов против России и на Ближнем Востоке — основных его поставщиков в планетарных масштабах. Значительная часть удобрений в ЕС также поставлялась из России и Белоруссии, с обеими Брюссель умудрился испортить отношения. Так что все экономические проблемы Европы, в том числе в области продовольственной безопасности, вызваны собственными действиями её властей.

В результате осенью по всей Европе урожая будет меньше, а единица его будет существенно дороже по себестоимости. Еды будет меньше, а стоить она будет дороже. Помните, как в анекдоте про алкоголика и подорожавшую водку: — Папа, теперь ты будешь меньше пить? — Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть.

Собственно, некоторые европейские чиновники и не скрывают, что денег нет из-за их собственных решений. Так, например, министр финансов Германии Кристиан Линднер, который приехал на митинг фермеров, прямо заявил, что больше половины доходов федерального бюджета Германии за прошлый год ушло "на помощь Украине". В результате на собственных фермеров, дальнобойщиков, железнодорожников (да, собственно, и на всех остальных) денег нет.

Кто-то, может, и промолчал бы, а я скажу: так им и надо. Русофобия — это больно (зачастую даже смертельно). Наложите на эту ситуацию ещё и остальные проблемы европейских стран — начиная от резко подорожавшего после прекращения поступления копеечного урана из Нигера топлива для французских АЭС и до массового банкротства и бегства промышленности из Германии (где на днях разорился пятый по счёту за два года металлургический завод) — и вы получите картину маслом, близкую к идеальному шторму.

С нашей же точки зрения, циничной (а кому сейчас легко?), в этой ситуации одни плюсы. С одной стороны, потрясения в Европе теоретически могут привести к власти новые силы и новые элиты, которые будут если не более пророссийскими (чего мы и не требуем), то более прагматичными и самостоятельными, не выполняющими слепо приказы из Вашингтона даже вопреки собственным интересам своих стран. С другой стороны, чем меньше ресурсов у Запада, тем меньше он сможет помогать нацистскому режиму на Украине — да и в целом меньше мечтать об очередном "дранг нах остен".

Авторы Александр Роджерс