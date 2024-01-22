Как экономическая война с Москвой выгнала завод "Мерседес" из Берлина Политолог Дмитрий Родионов — о том, как самый крутой немецкий автобренд решил покинуть Германию, а европейская экономика сворачивает себе шею, спотыкаясь об антироссийские санкции, и чем это закончится. 21 января, 21:40 Как экономическая война с Москвой выгнала завод "Мерседес" из Берлина. Обложка © Shutterstock

Немецкая компания Mercedes-Benz собирается продать все автосалоны в Германии, сообщает Bild. Речь идёт о 80 салонах, в которых в общей сложности работает порядка 8 000 человек. Также закрывается штаб-квартира компании в Штутгарте.

Что это? Уход из Германии? И кого! Не просто одного из гигантов, а одного из многолетних символов немецкого экономического могущества, чьи машины до сих пор по всему миру считаются олицетворением надёжности и достатка.

Между тем Bloomberg сообщает, что Евросоюз рассчитывает утвердить новый пакет санкций против России 24 февраля 2024 года — в день второй годовщины начала СВО. 13-й по счёту.

Странное дело, санкции вводят против России, а ключевых производителей теряет Германия. Впрочем, надо понимать, что это далеко не первый звоночек для немецкой и всей европейской экономики.

Бумерангом антироссийских санкций стали протесты в ФРГ

С первых дней нового года в Германии набирает обороты массовая забастовка фермеров, которые перекрывают автобаны, пустеют овощные и фруктовые прилавки в магазинах. Причина — отмена субсидий, льгот на топливо, повышение налогов.

Акция фермеров, протестующих против отмены субсидий на дизельное топливо для сельхозпроизводителей, у Бранденбургских ворот в Берлине. Фото © ТАСС / dpa / picture alliance / Fabian Sommer

А менее года назад в стране прошла акция работников транспортного сектора, которую назвали крупнейшей забастовкой в ФРГ за последние 30 лет. Люди требовали обуздать инфляцию, которая впервые за долгие годы благополучия внезапно перешагнула двухзначную отметку — впервые с момента введения евро.

В декабре стало известно о дефиците бюджета на будущий год из-за продолжения финансирования Украины (Берлин в этом деле на втором месте после Вашингтона), которое "слизало" едва ли не половину казны экономического "локомотива" ЕС.

Логично было бы если не прекратить, то значительно сократить финансирование Украины. Но происходит ровно обратное: как сообщила на прошлой неделе пресс-служба правительства, Берлин выделит в этом году на военные нужды Киева 7 млрд евро вместо изначально планировавшихся четырёх. Это стало результатом телефонных переговоров канцлера Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом.

Это означает, что простым работягам придётся затянуть пояса, налоги будут расти ещё больше, инфляция — тоже. На этом фоне Шольц и его правительство пытаются перевести народное возмущение в другую сторону — организовывают масштабные акции протеста против набирающей на фоне кризиса популярность партии "Альтернатива для Германии".

Но Шольцу уже точно ничего не поможет. Шансов выиграть выборы, намеченные на 2025 год, у него ноль, для него вопрос состоит в том, чтобы вообще дожить до этих выборов, не уйти в отставку раньше. Проблема для страны в том, что, кто бы ни пришёл ему на смену, нынешняя политика продолжится. С наибольшей долей вероятности победит ХДС/ХСС, а канцлером станет либо Фридрих Мерц, либо Маркус Зедер — а оба за продолжение поддержки Украины.

Увы, до осознания необходимости массового голосования за несистемные партии: АдГ, "Левых", партию Сары Вагенкнехт немецкое общество ещё не созрело. Бюргер в широкой массе пока ещё не понимает истинных причин своих бед, видя их корень в собственном правительстве, наивно полагая, что, если сменить его, все будет как прежде.

Более того, немецкий обыватель постоянно подвергается русофобской "промывке мозгов", и многие реально готовы терпеть неудобства, чтобы не допустить победу России. Помните смешные призывы политиков экономить энергию, снижать температуру в квартирах, мыться раз в месяц и т.д.? Увы, это работает.

Почему бизнес бежит из Европы

Иное дело бизнес. Основа любого бизнеса — получение прибыли. Бизнес ради Украины убытки терпеть не готов. Если бизнес становится убыточным, он или закрывается, или переезжает в другую страну, где его не душат повышением налогов, где есть дешёвые энергоносители и прочее.

Уже в 2022 году европейские СМИ били тревогу — из стран ЕС из-за резкого роста на фоне отказа от российского топлива цен на энергоносители начался отток предприятий, который уже начинает напоминать бегство. И речь идёт уже не об отдельных небольших предприятиях, а о гигантах, на которых десятилетиями держались европейские экономики: BASF, Volkswagen, BMW.

Результаты проведённого прошлым летом исследования Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK) говорят сами за себя: более половины опрошенных компаний считают, что процессы энергетического перехода негативно или крайне негативно влияют на их работу, а около трети заявили о том, что уже вывели свои фабрики за границу или планируют сделать это в ближайшее время.

Едва ли уход компании "Мерседес" будет полным и быстрым, едва ли он обрушит немецкую экономику, но факт показательный. Процесс, как говорится, пошёл.

Последствия "зелёного курса" и отказа от российского газа

Кризис начался всё же чуть раньше, когда Евросоюз провозгласил курс на "зелёную энергетику", что привело к принуждению предприятий сокращать выбросы в атмосферу, штрафам, новым налогам, как следствие — к удорожанию производства, снижению конкурентоспособности.

Ещё одним результатом этой политики стали отказ от "неэкологичных" видов энергии и ликвидация добывающих её предприятий — АЭС, угольных шахт и т.д. Европейские экономики в значительной степени "подсели" на газ, главным образом российский. Помните, как в Европе отмечали запуск первого "Северного потока" — едва ли не как открытие "дороги жизни". А потом наступили 2014-й, 2022-й, приведшие к самому серьёзному энергетическому кризису.

Дмитрий Медведев (пятый справа), федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (в центре) и премьер-министр Франции Франсуа Фийон (слева) на торжественной церемонии, посвящённой началу поставок российского газа европейским потребителям по подводному трубопроводу "Северный поток", 8 ноября 2011 года. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Кому всё это выгодно? Конечно, тем, кто может предложить альтернативу российскому газу, накручивая цену, понимая, что клиент никуда теперь не денется. Речь, в первую очередь, о США.

Кроме того, именно в США главным образом мигрируют компании из Европы. То есть Вашингтон просто ворует у Евросоюза бизнес! О том, что именно экономика США извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе, прямо писал ещё в сентябре 2022 года The Wall Street Journal.

Тогда же в западных СМИ впервые прозвучало страшное для Европы слово — "деиндустриализация". Нет, речь о том, что европейские города в скором времени превратятся в подобие американского Детройта, пока не идёт, но прогнозы экспертов неутешительны: Европа теряет свое экономическое могущество. Уход экономики в минус превратится в постоянную реальность. И если 15 лет назад доля ЕС в мировом ВВП была больше, чем доля США и Китая, то сейчас она уже уступает своим конкурентам, а к началу 2030-х годов, по прогнозам экономистов, она уменьшится в два раза в сравнении с показателями до начала противостояния с Россией.

Таким образом, Евросоюз в лучшем для себя случае просто перестаёт быть одним из центров мировой экономики, а в худшем… теряет экономический суверенитет.

Почему США намеренно деиндустриализируют Европу

Вспомним историю, как США дважды умудрялись обогатиться на мировых войнах, разрушивших Европу, а затем на её "спасении", под которым скрывалось стремление подчинить себе Старый свет в политике и экономике.

Евросоюз в последние годы стал опасным для США альтернативным центром гегемонии, хоть и зависимым политически, но чрезвычайно сильным и самостоятельным экономически. Этому нужно было положить конец. Только в этот раз, похоже, им удастся сделать всё это без мировой войны. Хотя не будем зарекаться — ведь очевидно, что даже после победы России на Украине всё на этом не закончится, а "партия войны" на коллективном Западе явно настроена на продолжение боевых действий уже на другой территории, с втягиванием в них новых игроков, в том числе стран НАТО.

В любом случае, даже если третьей мировой удастся избежать, Европа своим участием в украинской авантюре уже свернула себе шею. И уход одного из столпов немецкой экономики за два года до собственного векового юбилея ставит жирную точку невозврата.

Авторы Дмитрий Родионов