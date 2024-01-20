Почему Азербайджан решил наказать Францию и какие бонусы получит Россия Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как Баку поссорился с Парижем из-за Армении, выступив на стороне России. 19 января, 21:40 Дом правительства Баку. Обложка © Shutterstock

Современная международная политика почти сплошное разочарование. Как писал классик, "от них кровопролитиев ждали, а они чижиков едят". Вернее, ожидались сложные геополитические игры и интриги, а в результате представитель Франции приходит в ООН с объявлением на картонке: "Дядя Армен продаст "Ладу-гранту", почти небитую, почти некрашеную, покупателю в подарок набор шампуров".

То есть в прошлом году произошли некие события. Включавшие в себя боевые действия в Карабахе между Азербайджаном и Арменией и завершившиеся позорным сливом всей этой многолетней истории со стороны Пашиняна. И, соответственно, изменениями в административно-территориальных раскладах на местности.

Спустя многие месяцы Сенат Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении, а также призвал к введению санкций против Азербайджана в связи с проведённой им военной операцией в Нагорном Карабахе.

Принятый документ не только призывает "Правительство Франции вместе с европейскими партнёрами принять все дипломатические меры в отношении Азербайджана за повторяющиеся агрессивные действия против Армении", но и требует "полного пересмотра отношений ЕС с Азербайджаном", введения санкций против Баку, включая конфискацию средств азербайджанских руководителей и эмбарго на поставки газа и нефти из Азербайджана.

В ответ комитет по международным отношениям и межпарламентским связям парламента Азербайджана призвал правительство страны ввести санкции против Франции и прервать все экономические связи с Парижем.

Также предлагается: — заморозить любые активы официальных лиц Франции в случае их выявления; — выдворить из страны все французские компании, включая "Тоталь" (это больно); — не допускать участия французских компаний в каких-либо проектах, осуществляемых по заказу азербайджанского государства; — поручить МИД Азербайджана предпринять шаги, направленные на признание независимости Канаки, Маохи Нуи и Корсики.

"Дорогая Катерина Матвевна! Давеча в пустыне повстречали мы группу "Пинк флойд". Может, для вас это и бред, а для нас суровая и нелепая реальность".

На самом деле логичный шаг со стороны Азербайджана, ставящий на место заигравшихся в "бремя белого человека" французских неоколониалистов, с какого-то перепугу решивших, что у них есть право изображать из себя моральный камертон. Не зря их из Нигера выгнали.

Французская нефтегазовая компания Total. Фото © Shutterstock

Для России в таком дипломатическом противостоянии Азербайджана и Франции одна польза. Начиная с того, что чем о большем количестве различных "агрессий" придётся тратить время французской пропаганде, тем меньше ресурсов будет выделяться конкретно на русофобию. И заканчивая тем, что если эти предложения из области говорильни перейдут в практическую плоскость, то за место выбывающей "Тоталь" на местном рынке могут побороться и российские нефтяные компании.

Кроме того, очередной наглядный пример того, что с Россией выгодно дружить и больно враждовать. А Франция (как и весь Коллективный Запад в целом) всегда кинет. С кем Запад — тот теряет территории и терпит убытки. С кем Россия — тому хорошо.

Если же смотреть на ситуацию иначе, то чем больше конфликтов в мире, тем сложнее западной пропаганде объяснять общественному мнению, почему против России ввели 18 тысяч санкций (абсолютный мировой рекорд), а против Азербайджана, Израиля, Саудовской Аравии, Эфиопии и ряда других стран, где происходят военные конфликты, — около нуля.

Почему России нельзя проводить СВО, а западной коалиции вторгаться в Ливию и убивать законно избранного президента — можно. Почему Россия — "агрессор", а Израиль — нет. И так далее. ...А Корсика, конечно же, должна быть незалежной или безлюдной.

Авторы Александр Роджерс