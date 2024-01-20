Почему Азербайджан решил наказать Францию и какие бонусы получит Россия

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Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как Баку поссорился с Парижем из-за Армении, выступив на стороне России.

19 января, 21:40
Дом правительства Баку. Обложка © Shutterstock

Дом правительства Баку. Обложка © Shutterstock

Современная международная политика почти сплошное разочарование. Как писал классик, "от них кровопролитиев ждали, а они чижиков едят". Вернее, ожидались сложные геополитические игры и интриги, а в результате представитель Франции приходит в ООН с объявлением на картонке: "Дядя Армен продаст "Ладу-гранту", почти небитую, почти некрашеную, покупателю в подарок набор шампуров".

То есть в прошлом году произошли некие события. Включавшие в себя боевые действия в Карабахе между Азербайджаном и Арменией и завершившиеся позорным сливом всей этой многолетней истории со стороны Пашиняна. И, соответственно, изменениями в административно-территориальных раскладах на местности.

Спустя многие месяцы Сенат Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении, а также призвал к введению санкций против Азербайджана в связи с проведённой им военной операцией в Нагорном Карабахе.

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Принятый документ не только призывает "Правительство Франции вместе с европейскими партнёрами принять все дипломатические меры в отношении Азербайджана за повторяющиеся агрессивные действия против Армении", но и требует "полного пересмотра отношений ЕС с Азербайджаном", введения санкций против Баку, включая конфискацию средств азербайджанских руководителей и эмбарго на поставки газа и нефти из Азербайджана.

В ответ комитет по международным отношениям и межпарламентским связям парламента Азербайджана призвал правительство страны ввести санкции против Франции и прервать все экономические связи с Парижем.

Также предлагается:

— заморозить любые активы официальных лиц Франции в случае их выявления;

— выдворить из страны все французские компании, включая "Тоталь" (это больно);

— не допускать участия французских компаний в каких-либо проектах, осуществляемых по заказу азербайджанского государства;

— поручить МИД Азербайджана предпринять шаги, направленные на признание независимости Канаки, Маохи Нуи и Корсики.

"Дорогая Катерина Матвевна!

Давеча в пустыне повстречали мы группу "Пинк флойд".

Может, для вас это и бред, а для нас суровая и нелепая реальность".

На самом деле логичный шаг со стороны Азербайджана, ставящий на место заигравшихся в "бремя белого человека" французских неоколониалистов, с какого-то перепугу решивших, что у них есть право изображать из себя моральный камертон. Не зря их из Нигера выгнали.

Французская нефтегазовая компания Total. Фото © Shutterstock

Французская нефтегазовая компания Total. Фото © Shutterstock

Для России в таком дипломатическом противостоянии Азербайджана и Франции одна польза. Начиная с того, что чем о большем количестве различных "агрессий" придётся тратить время французской пропаганде, тем меньше ресурсов будет выделяться конкретно на русофобию. И заканчивая тем, что если эти предложения из области говорильни перейдут в практическую плоскость, то за место выбывающей "Тоталь" на местном рынке могут побороться и российские нефтяные компании.

Кроме того, очередной наглядный пример того, что с Россией выгодно дружить и больно враждовать. А Франция (как и весь Коллективный Запад в целом) всегда кинет. С кем Запад — тот теряет территории и терпит убытки. С кем Россия — тому хорошо.

Если же смотреть на ситуацию иначе, то чем больше конфликтов в мире, тем сложнее западной пропаганде объяснять общественному мнению, почему против России ввели 18 тысяч санкций (абсолютный мировой рекорд), а против Азербайджана, Израиля, Саудовской Аравии, Эфиопии и ряда других стран, где происходят военные конфликты, — около нуля.

Почему России нельзя проводить СВО, а западной коалиции вторгаться в Ливию и убивать законно избранного президента — можно. Почему Россия — "агрессор", а Израиль — нет. И так далее. ...А Корсика, конечно же, должна быть незалежной или безлюдной.

Зачем Армения взяла курс на отказ от российского оружия
Зачем Армения взяла курс на отказ от российского оружия
Авторы
Александр Роджерс
Александр Роджерс
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