"Доходы падают каждый год": Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины

Фермер раскритиковал на сельскохозяйственной выставке в Париже президента Франции Эмманюэля Макрона из-за огромных трат на военную помощь Украине и наплевательского отношения к собственной стране. Об этом сообщает телеканал BFM TV .

Макрон в свою очередь пытался возразить, что Франция достаточно инвестирует в национальное сельское хозяйство. Однако фермер пожаловался, что доходы аграриев падают на десять процентов каждый год.