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25 февраля, 08:32

"Доходы падают каждый год": Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины

Французский фермер раскритиковал Макрона за поддержку Киева

Фермер раскритиковал на сельскохозяйственной выставке в Париже президента Франции Эмманюэля Макрона из-за огромных трат на военную помощь Украине и наплевательского отношения к собственной стране. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

"Огромные суммы на Украину... Огромные суммы, а нам дали крохи", — подчеркнул французский аграрий.

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Макрон в свою очередь пытался возразить, что Франция достаточно инвестирует в национальное сельское хозяйство. Однако фермер пожаловался, что доходы аграриев падают на десять процентов каждый год.

Напомним, протесты во Франции среди фермеров начались в январе. Тогда аграрии потребовали снизить цены на дизель и выделить субсидии. Протестующие в знак недовольства заблокировали дороги, а в департаменте Верхняя Гаронна они вывалили навоз на подъездах к торговым центрам. Фермеры обвинили французские власти и в том, что Украине разрешено ввозить сельхозпродукцию в ЕС без таможенных пошлин, в результате чего украинское зерно имеет на рынке невысокую цену. В субботу, 24 февраля, французские аграрии прорвались сквозь оцепление полиции в павильон выставки сельского хозяйства в Париже, на которую приехал Макрон. Президент Франции пообещал фермерам "защитные меры" от импорта с Украины.

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Flickr / Faces of the World

Дарья Нарыкова
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