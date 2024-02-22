"Унизить украинцев": В офисе Зеленского пожаловались на протесты польских фермеров
Подоляк заявил, что поляки решили унизить украинцев протестами на границе
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на устраивающих протесты на границе с Украиной польских фермеров. Как заявил чиновник в эфире телеканала ТСН, поляки устраивают эти акции, чтобы унизить украинцев.
По его словам, фермеры из соседнего с Незалежной европейского государства понимают, что Украина сейчас находится в тяжёлом положении. Поэтому, как считает советник главы офиса Зеленского, поляки решили параллельно с этим "ударить в самую болезненную точку" — пойти на границу и унизить украинцев.
В то же время Подоляк обвинил граждан Польши в том, что они не считают противостояние киевского режима России "достойным делом". Он уверен, что они думают лишь о том, чтобы их семьи жили хорошо.
Life.ru ранее уже писал, что протесты польских фермеров уже длительное время. Так, недавно на одной из таких акций они использовали не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты.
YouTube / Михаил Подоляк