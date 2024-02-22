"Унизить украинцев": В офисе Зеленского пожаловались на протесты польских фермеров

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на устраивающих протесты на границе с Украиной польских фермеров. Как заявил чиновник в эфире телеканала ТСН, поляки устраивают эти акции, чтобы унизить украинцев.

По его словам, фермеры из соседнего с Незалежной европейского государства понимают, что Украина сейчас находится в тяжёлом положении. Поэтому, как считает советник главы офиса Зеленского, поляки решили параллельно с этим "ударить в самую болезненную точку" — пойти на границу и унизить украинцев.

В то же время Подоляк обвинил граждан Польши в том, что они не считают противостояние киевского режима России "достойным делом". Он уверен, что они думают лишь о том, чтобы их семьи жили хорошо.