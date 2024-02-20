Польские фермеры просят Путина помочь им с Украиной и Брюсселем
Протестующие на границе польские фермеры начали выносить пророссийские плакаты
Польские фермеры вышли на очередные акции протеста на границе с Украиной. Как передаёт Radio ZET, на этот раз они использовали не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты.
В предоставленном материале было опубликовано фото с места событий. На нём можно увидеть, как один из протестующих прикрепил на свой трактор плакат, на котором призывает президента РФ Владимира Путина "навести порядок" с Брюсселем, Украиной и польскими властями.
Как уже рассказывал Life.ru, протесты польских фермеров длятся несколько недель. Так, недавно они не пропустили через границу с Украиной фуру с грузом для украинских военных. А до этого поляки при помощи болгарок высыпали зерно из грузовиков.
X / notesfrompoland