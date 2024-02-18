Регион

Уведомления отключены

18 февраля, 12:55

Польские фермеры развернули тягач с бронетехникой для ВСУ, не помог даже знак Минобороны

На Украине заявили, что польские фермеры не пропустили фуру с техникой для ВСУ

Польские фермеры не пропустили фуру с грузом для ВСУ. Фото © t.me / zhytel_ukraine

Польские фермеры не пропустили фуру с грузом для ВСУ. Фото © t.me / zhytel_ukraine

Польские фермеры, устраивающие протесты на границе с Украиной, не пропустили фуру с грузом для ВСУ. Очевидец на видео, опубликованном в телеграм-канале, заявил, что это целенаправленная акция.

На Украине заявили, что польские фермеры не пропустили фуру с техникой для ВСУ. Видео © t.me / zhytel_ukraine

"Мы показали все документы. Показали запросы Украины и разрешение от Министерства обороны Польши, что это действительно едет для украинской армии. Они сказали, что им всё равно, и развернули. Это делается всё целенаправленно", — рассказывает он.

По словам очевидца, у водителя тягача с военными автомобилями были все необходимые документы и соответствующий идентификатор на лобовом стекле. Сама же очередь из машин растянулась на 11 километров от пункта пропуска Дорохуск – Ягодин.

Мэр Львова назвал польских фермеров "пророссийскими провокаторами"
Мэр Львова назвал польских фермеров "пророссийскими провокаторами"

Ранее польские фермеры устроили блокаду последнего КПП с Украиной. Там образовалась очередь из 1000 фур, а на соседнем пропускном пункте — пробка из 400 грузовиков. Водителям придётся ждать несколько недель, пока ситуация прояснится.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров