Польские фермеры развернули тягач с бронетехникой для ВСУ, не помог даже знак Минобороны
На Украине заявили, что польские фермеры не пропустили фуру с техникой для ВСУ
Польские фермеры не пропустили фуру с грузом для ВСУ. Фото © t.me / zhytel_ukraine
Польские фермеры, устраивающие протесты на границе с Украиной, не пропустили фуру с грузом для ВСУ. Очевидец на видео, опубликованном в телеграм-канале, заявил, что это целенаправленная акция.
На Украине заявили, что польские фермеры не пропустили фуру с техникой для ВСУ. Видео © t.me / zhytel_ukraine
"Мы показали все документы. Показали запросы Украины и разрешение от Министерства обороны Польши, что это действительно едет для украинской армии. Они сказали, что им всё равно, и развернули. Это делается всё целенаправленно", — рассказывает он.
По словам очевидца, у водителя тягача с военными автомобилями были все необходимые документы и соответствующий идентификатор на лобовом стекле. Сама же очередь из машин растянулась на 11 километров от пункта пропуска Дорохуск – Ягодин.
Ранее польские фермеры устроили блокаду последнего КПП с Украиной. Там образовалась очередь из 1000 фур, а на соседнем пропускном пункте — пробка из 400 грузовиков. Водителям придётся ждать несколько недель, пока ситуация прояснится.