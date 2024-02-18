Польские фермеры развернули тягач с бронетехникой для ВСУ, не помог даже знак Минобороны

Польские фермеры, устраивающие протесты на границе с Украиной, не пропустили фуру с грузом для ВСУ. Очевидец на видео, опубликованном в телеграм-канале, заявил, что это целенаправленная акция.

На Украине заявили, что польские фермеры не пропустили фуру с техникой для ВСУ. Видео © t.me / zhytel_ukraine

"Мы показали все документы. Показали запросы Украины и разрешение от Министерства обороны Польши, что это действительно едет для украинской армии. Они сказали, что им всё равно, и развернули. Это делается всё целенаправленно", — рассказывает он.

По словам очевидца, у водителя тягача с военными автомобилями были все необходимые документы и соответствующий идентификатор на лобовом стекле. Сама же очередь из машин растянулась на 11 километров от пункта пропуска Дорохуск – Ягодин.