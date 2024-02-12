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Мэр Львова назвал польских фермеров "пророссийскими провокаторами"

12 февраля, 08:56
Польские фермеры высыпают украинское зерно из грузовиков на границе. Фото © Телеграм-канал Андрій Садовий

Польские фермеры высыпают украинское зерно из грузовиков на границе. Фото © Телеграм-канал Андрій Садовий

Мэр Львова Андрей Садовой назвал "пророссийскими провокаторами" польских фермеров, высыпавших украинское зерно из грузовиков на границе.

"На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается... Такие действия — низость и позор", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, что в минувшие выходные на польско-украинской границе скопилась очередь более чем из тысячи грузовиков. Из-за блокады движение через КПП также затруднено для автомобилей и автобусов. Кроме того, польские фермеры начали атаковать фуры, идущие с Украины. Так, поляки при помощи болгарок высыпают зерно из грузовиков.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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