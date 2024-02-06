Глава ЕК обвинила Россию в забастовках фермеров по всей Европе

"Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений", — сказала она на выступлении перед депутатами Европарламента.

При этом фон дер Ляйен не стала говорить о предложении Еврокомиссии по продлению на год беспошлинного и, по сути, бесконтрольного ввоза украинских товаров, против которого и выступали фермеры. Такую идею выдвинули в самый пик протестов. По словам политика, для улучшения сельхозполитики в ЕС был начат стратегический диалог по будущему отрасли в Европе. ЕК планирует представить свой доклад по ситуации в отрасли летом.