Глава ЕК обвинила Россию в забастовках фермеров по всей Европе
Фон дер Ляйен обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию и изменение климата в проблемах, с которыми столкнулись бастующие европейские фермеры.
"Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений", — сказала она на выступлении перед депутатами Европарламента.
При этом фон дер Ляйен не стала говорить о предложении Еврокомиссии по продлению на год беспошлинного и, по сути, бесконтрольного ввоза украинских товаров, против которого и выступали фермеры. Такую идею выдвинули в самый пик протестов. По словам политика, для улучшения сельхозполитики в ЕС был начат стратегический диалог по будущему отрасли в Европе. ЕК планирует представить свой доклад по ситуации в отрасли летом.
Напомним, в январе 2024 года во Франции начались протесты фермеров. В частности, люди были недовольны предстоящим повышением цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него, а также падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции в страну. С аналогичными требованиями ранее выступали фермеры из Германии, Молдавии, Польши и ряда других государств.
Getty Images / Thierry Monasse