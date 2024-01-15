Регион

Уведомления отключены

15 января, 20:28

Молдавские фермеры требуют запретить украинцам провозить зерно через страну

Молдавские фермеры требуют запретить транзит зерна с Украины автотранспортом

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила с требованием к властям запретить транзит украинских зерна и масличных культур автомобильным транспортом. В качестве альтернативы они предложили разрешить перевозку только по железной дороге республики.

Представители объединения убеждены, что местные власти должны в первую очередь заботиться о собственных аграриях. В связи с этим они потребовали запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и осуществлять его только по железной дороге. По их мнению, при таком условии снижение тарифов для перевозчиков с Украины будет справедливым.

"В противном случае снижение тарифа абсолютно неоправданно по отношению к отечественным фермерам", — указано в заявлении ассоциации, опубликованном на её странице в социальной сети.

По словам молдавских фермеров, на КПП на молдавско-румынской границе возникают огромные пробки, львиную долю которых создаёт транзит с Украины. Из-за этого местные аграрии вынуждены терять в деньгах. К тому же информация о 27%-ной скидке для украинских перевозчиков ставит фермеров страны в ещё более невыгодное положение.

Дело в том, что зерновые и масличные культуры из Молдавии экспортируются на те же рынки, что и продукция с Украины. Как указано в обращении, в частности, страна из-за демпинговых цен украинских агрохолдингов "во многом потеряла турецкий рынок".

Фермеры Польши приостановили блокаду КПП с Украиной, договорившись о соглашении
Фермеры Польши приостановили блокаду КПП с Украиной, договорившись о соглашении

С аналогичным требованием ранее выступили и фермеры Румынии. Напомним, накануне, 13 января, румынские сельхозработники на тракторах заблокировали КПП для украинских фур, требуя в том числе запретить ввоз в страну зерна из Незалежной. Спустя пять часов забастовка была прекращена.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Молдавия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров