Молдавские фермеры требуют запретить украинцам провозить зерно через страну
Молдавские фермеры требуют запретить транзит зерна с Украины автотранспортом
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила с требованием к властям запретить транзит украинских зерна и масличных культур автомобильным транспортом. В качестве альтернативы они предложили разрешить перевозку только по железной дороге республики.
Представители объединения убеждены, что местные власти должны в первую очередь заботиться о собственных аграриях. В связи с этим они потребовали запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и осуществлять его только по железной дороге. По их мнению, при таком условии снижение тарифов для перевозчиков с Украины будет справедливым.
"В противном случае снижение тарифа абсолютно неоправданно по отношению к отечественным фермерам", — указано в заявлении ассоциации, опубликованном на её странице в социальной сети.
По словам молдавских фермеров, на КПП на молдавско-румынской границе возникают огромные пробки, львиную долю которых создаёт транзит с Украины. Из-за этого местные аграрии вынуждены терять в деньгах. К тому же информация о 27%-ной скидке для украинских перевозчиков ставит фермеров страны в ещё более невыгодное положение.
Дело в том, что зерновые и масличные культуры из Молдавии экспортируются на те же рынки, что и продукция с Украины. Как указано в обращении, в частности, страна из-за демпинговых цен украинских агрохолдингов "во многом потеряла турецкий рынок".
С аналогичным требованием ранее выступили и фермеры Румынии. Напомним, накануне, 13 января, румынские сельхозработники на тракторах заблокировали КПП для украинских фур, требуя в том числе запретить ввоз в страну зерна из Незалежной. Спустя пять часов забастовка была прекращена.
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