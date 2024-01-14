Румынские фермеры прекратили забастовку и открыли границу с Украиной

Пункт пропуска Сирет на границе Румынии и Украины возобновил работу в штатном режиме после многочасовой забастовки местных фермеров. Об этом сообщила Госпогранслужба Незалежной.

Напомним, 13 января румынские сельхозработники на тракторах заблокировали КПП для украинских фур. Акция протеста продлилась около пяти часов. На кадрах с границы видно, что украшенная флагами рабочая техника стягивается к пункту пропуска.

Забастовка румынских фермеров. Видео © X / Global Dissident

"Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска Порубное – Сирет на территории Румынии прекращена. Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке", — уточнили украинские пограничники.