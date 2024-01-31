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31 января, 18:36

Французская полиция арестовала 79 фермеров за погром на рынке под Парижем

Десятки фермеров задержаны за погром на продуктовом рынке Ранжис в Иль-де-Франс, в пригороде Парижа. Протестующие ворвались в один из павильонов и начали крушить склад с продукцией, вынудив стражей порядка применить силу.

Французская полиция арестовала 79 фермеров после погромов на рынке под Парижем. Видео © X / La Gazette

На опубликованных в Сети кадрах видно, как силовики окружили участников акции. В это время многие из митингующих выражают недовольство в связи с происходящим. По данным местных СМИ, в полицейский участок были доставлены 79 человек.

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Напомним, что за последнюю неделю протестные движения в Пятой республике лишь усилились. Силовики были вынуждены задействовать бронетехнику, дабы не позволить фермерам заблокировать улицы Парижа.

Обложка ©

X / La Gazette

Илья Пушкарев
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