Французская полиция арестовала 79 фермеров за погром на рынке под Парижем
Десятки фермеров задержаны за погром на продуктовом рынке Ранжис в Иль-де-Франс, в пригороде Парижа. Протестующие ворвались в один из павильонов и начали крушить склад с продукцией, вынудив стражей порядка применить силу.
Французская полиция арестовала 79 фермеров после погромов на рынке под Парижем. Видео © X / La Gazette
На опубликованных в Сети кадрах видно, как силовики окружили участников акции. В это время многие из митингующих выражают недовольство в связи с происходящим. По данным местных СМИ, в полицейский участок были доставлены 79 человек.
Напомним, что за последнюю неделю протестные движения в Пятой республике лишь усилились. Силовики были вынуждены задействовать бронетехнику, дабы не позволить фермерам заблокировать улицы Парижа.
X / La Gazette