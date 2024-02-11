Польские фермеры вооружились болгарками и начали атаковать украинские фуры с зерном
УНИАН: Польские фермеры на КПП атаковали украинские фуры с зерном
Польские фермеры выступили против поставок украинского зерна. Фото © Twitter / KrystianJachacy
Польские фермеры на пункте пропуска начали атаковать фуры, идущие с Украины. Об этом сообщает местное издание УНИАН. По его данным, поляки при помощи болгарок высыпают зерно из грузовиков.
При этом, как сообщает правый политик и один из организаторов протестов Рафал Меклер, всё происходит в населённом пункте Дорохуск на границе с Незалежной.
"В Дорохуске фермеры высыпали зерно из грузовиков, грузовики возвращаются на Украину", — написал он на своей странице в соцсети X.
Годом ранее начались польские протесты против поставок зерна с Украины. Они требовали урегулирования ввоза зерна из соседней страны. Недавно фермеры вновь заблокировали крупнейший КПП на границе с Украиной. Это произошло из-за отмены пошлин на украинские товары. Глава Минсельхоза Польши Секерский заявил, что необходимо ввести защитные меры, чтобы обезопасить европейский рынок от убытков из-за товаров с Украины.