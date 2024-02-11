Польские фермеры вооружились болгарками и начали атаковать украинские фуры с зерном

Польские фермеры на пункте пропуска начали атаковать фуры, идущие с Украины. Об этом сообщает местное издание УНИАН. По его данным, поляки при помощи болгарок высыпают зерно из грузовиков.

При этом, как сообщает правый политик и один из организаторов протестов Рафал Меклер, всё происходит в населённом пункте Дорохуск на границе с Незалежной.