Глава Минсельхоза Секерский призвал защитить польских фермеров от Украины

"Либерализация торговли, введённая в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но она не может наносить удар по польским фермерам... Мы считаем, что необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран", —цитирует его wPolityce.