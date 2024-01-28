Глава Минсельхоза Секерский призвал защитить польских фермеров от Украины
Чеслав Секерский. Обложка © ТАСС / newspix / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI
Отмена Брюсселем пошлин для украинских товаров вредит польским фермерам. Об этом заявил министр сельского хозяйства европейского государства Чеслав Секерский.
"Либерализация торговли, введённая в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но она не может наносить удар по польским фермерам... Мы считаем, что необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран", —цитирует его wPolityce.
Министр поведал, что Варшава ведёт переговоры с Киевом и Еврокомиссией об ограничении импорта украинских товаров в ЕС. Кроме того, ЕК уже разрешила Польше выдавать лицензии на определённые объёмы экспорта отдельным получателям.
Напомним, в сентябре 2023 года Словакия, Венгрия и Польша, вопреки решению Еврокомиссии, продлили эмбарго на ввоз украинского зерна. Тогдашний польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что не позволит "затопить" страну сельскохозяйственной продукцией из Незалежной. Позднее вышеназванные республики вышли из платформы ЕК по зерну. Кризис сопровождается протестами местных фермеров, в январе 2024 года к ним присоединились молдавские аграрии, которые потребовали запретить транзит украинского зерна. Еврокомиссия уже "дала заднюю": разрешила граничащим с Незалежной странам ограничивать импорт её продукции.