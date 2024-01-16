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16 января, 11:55

Польские перевозчики согласились прекратить блокаду на границе с Украиной

Польские перевозчики приостановят блокаду на трёх погранпереходах с Украиной

Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, которые с ноября прошлого года блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Согласно документу, блокаду снимут с трёх погранпереходов, протест остановлен до 1 марта.

"Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трёх переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск", заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

Польские власти продолжат проводить интенсивные переговоры.

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Напомним, кризис в отношениях Польши и Украины обострился из-за протеста польских дальнобойщиков — с 6 ноября они требуют вернуть ограничения на транспортные операции для Украины. Дело в том, что поляки проигрывают в ценах перевозчикам Незалежной, теряют клиентов и несут убытки. В последние дни в пробках скопилось около двух тысяч грузовых автомобилей, в ожидании умерли уже три водителя. Тем временем Владимир Зеленский назвал блокаду на границе Польши и Украины искусственной и призвал Варшаву снять ограничения.

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ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
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