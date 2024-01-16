Польские перевозчики согласились прекратить блокаду на границе с Украиной
Польские перевозчики приостановят блокаду на трёх погранпереходах с Украиной
Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, которые с ноября прошлого года блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Согласно документу, блокаду снимут с трёх погранпереходов, протест остановлен до 1 марта.
"Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трёх переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск", — заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.
Польские власти продолжат проводить интенсивные переговоры.
Напомним, кризис в отношениях Польши и Украины обострился из-за протеста польских дальнобойщиков — с 6 ноября они требуют вернуть ограничения на транспортные операции для Украины. Дело в том, что поляки проигрывают в ценах перевозчикам Незалежной, теряют клиентов и несут убытки. В последние дни в пробках скопилось около двух тысяч грузовых автомобилей, в ожидании умерли уже три водителя. Тем временем Владимир Зеленский назвал блокаду на границе Польши и Украины искусственной и призвал Варшаву снять ограничения.
ТАСС / Zuma