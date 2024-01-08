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8 января, 19:24

На границе Польши и Украины в пробке застряли около двух тысяч грузовиков

В очереди на польско-украинской границе стоит около двух тысяч грузовых автомобилей, три пункта пропуска всё ещё заблокированы. Об этом сообщил представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска Рава – Русская – Гребенное, Краковец – Корчева, Ягодин – Дорогуск. По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трёх направлениях в сторону Украины", приводит слова пограничника "Укринформ".

Он добавил, что вечером 6 января движение автомобилей по направлению к пункту пропуска Шегини – Медика было разблокировано, однако пробка до сих пор не рассосалась, утром 7 января там оставалось 550 грузовых автомобилей. Тем не менее, по словам Демченко, после снятия блокады движение на этом участке стало активнее. Также около 400 грузовиков находятся на границе Украины и Словакии.

Фермеры Польши приостановили блокаду КПП с Украиной, договорившись о соглашении
Фермеры Польши приостановили блокаду КПП с Украиной, договорившись о соглашении

Напомним, блокада нескольких пунктов пересечения границы с Незалежной польскими фермерами началась в ноябре прошлого года. В Киеве пожаловались, что экспорт из Незалежной на фоне акции упал на 40%. Недавно Владимиру Зеленскому поступило требование разобраться с ситуацией на границе с Польшей из Верховной рады Украины.

Обложка ©

Getty Images / Dominika Zarzycka / NurPhoto

Юрий Лысенко
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