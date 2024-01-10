"Люди умирают в очередях" : Журналиста шокировала ситуация на польско-украинской границе
Журналист Серант: Очереди на границе Польши и Украины сохранятся надолго
Огромные очереди машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов перевозчиков и фермеров. Тяжёлая ситуация на пограничных переходах не исправится даже через месяц после снятия блокады, сообщил польский журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV.
"Вчера был на польско-украинской границе — возвращался из Киева в Варшаву — и лично видел очереди по одну и другую сторону на границе", — заявил Серант.
По его словам, люди стоят в очередях на границе по 12 часов. Наблюдаются столкновения и "страшные вещи на дорогах". Журналист отмечает, что "люди умирают в очередях". Он возмутился, что подобное происходит в XXI веке.
Напомним, блокада нескольких пунктов пересечения границы с Незалежной польскими фермерами началась в ноябре прошлого года. В Киеве пожаловались, что экспорт из Незалежной на фоне акции упал на 40%. Недавно Владимиру Зеленскому поступило требование разобраться с ситуацией на границе с Польшей из Верховной рады Украины. В настоящий момент в очереди на польско-украинской границе стоят около двух тысяч грузовых автомобилей, три пункта пропуска всё ещё заблокированы.
ТАСС / Zuma