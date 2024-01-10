"Люди умирают в очередях" : Журналиста шокировала ситуация на польско-украинской границе

Огромные очереди машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов перевозчиков и фермеров. Тяжёлая ситуация на пограничных переходах не исправится даже через месяц после снятия блокады, сообщил польский журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV.

"Вчера был на польско-украинской границе — возвращался из Киева в Варшаву — и лично видел очереди по одну и другую сторону на границе", — заявил Серант.