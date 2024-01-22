Граничащие с Украиной страны смогут ограничивать импорт её сельхозпродукции

Граничащим с Украиной странам разрешат ограничивать импорт её сельхозпродукции. Это станет возможным благодаря изменениям в торговом законодательстве ЕС, подготовкой которых занимаются в Еврокомиссии. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

"Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам – членам ЕС, и один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран", — передаёт издание слова еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса.