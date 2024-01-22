Граничащие с Украиной страны смогут ограничивать импорт её сельхозпродукции
FT: ЕС разрешит соседним с Украиной странам ограничивать импорт сельхозпродукции
Граничащим с Украиной странам разрешат ограничивать импорт её сельхозпродукции. Это станет возможным благодаря изменениям в торговом законодательстве ЕС, подготовкой которых занимаются в Еврокомиссии. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.
"Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам – членам ЕС, и один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран", — передаёт издание слова еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса.
По его словам, разрабатываемые меры коснутся "защиты отдельных стран" от последствий беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с территории Незалежной. Домбровскис отмечает, что перед введением мер они будут рассмотрены в Европарламенте, где пройдут процедуру утверждения.
Напомним, в сентябре прошлого года Словакия, Вернгия и Польша продлили запрет на ввоз украинского зерна. Примечательно, что это было сделано на фоне решения ЕК снять эмбарго. Премьер-министр польского государства отметил, что не позволит "затопить" себя зерном из Украины. Позже эти страны вышли из платформы ЕК по украинскому зерну. А в январе этого года стало известно, что молдавские фермеры потребовали запретить провозить украинское зерно через страну.
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