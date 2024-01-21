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21 января, 07:00

Новый глава МИД Франции испугался захвата Россией рынка зерна после поражения Украины

МИД Франции: РФ захватит 30% рынка экспорта зерна после поражения Украины

Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы после поражения Украины. Об этом в беседе с изданием Le Parisien рассказал новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он пообещал продолжать финансировать Киев, потому что последствия провала Незалежной "будут значительными".

"К примеру, если Украина проиграет, 30% мирового экспорта подпадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России будет драматичной для наших фермеров", — заявил глава МИД республики.

Он отметил, что это грозит продовольственной проблемой, а также инфляцией. Поэтому, по словам министра, Париж должен помогать Киеву. Сежурне также подчеркнул, что помощь Владимиру Зеленскому необходима для общественного мнения, чтобы продемонстрировать, что у него всё ещё есть поддержка.

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А ранее Лайф рассказывал, что в первой половине 2023/2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля по 31 декабря) Россия поставила новый рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых. Экспорт пшеницы составил 27,6 миллиона тонн. Это на 3,8% выше рекорда, поставленного три года назад. К началу декабря, когда в РФ ввели запрет на экспорт твёрдой пшеницы, её вывоз составил 720 тысяч тонн.

Обложка ©

Getty Images / Turkish Defense Ministry

Александра Мышляева
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