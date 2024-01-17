Россия обновила рекорд экспорта зерна

В первой половине 2023/2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля по 31 декабря) Россия поставила новый рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых. Об этом РИА "Новости" рассказали в аналитическом центре крупнейшего в стране оператора в сегменте перевозок аграрных грузов АО "Русагротранс".

"Экспорт зерновых и зернобобовых, включая страны ЕАЭС, в первой половине сезона 2023/2024 стал рекордным по всем основным позициям. В целом экспорт зерновых, с учётом зернобобовых и муки, согласно уточнённым данным, составил почти 39 миллионов тонн. Это на 19% выше предыдущего максимума в 32,7 миллиона тонн, достигнутого в сезоне 2020/2021", — сообщили эксперты.

В том числе объём экспорта пшеницы составляет 27,6 миллиона тонн. Это на 3,8% выше рекорда, поставленного три года назад. К началу декабря, когда в РФ ввели запрет на экспорт твёрдой пшеницы, её вывоз составил 720 тысяч тонн, тогда как в прошлом сезоне эта цифра составила 200 тысяч тонн. Вывоз ячменя составляет 5 миллионов тонн, что на 27% выше рекорда сезона 2020/2021 в 3,95 миллиона тонн.

Экспорт кукурузы составил 3 миллиона тонн. В 2017/2018 сельхозгоду эта цифра составила 2,3 миллиона тонн и тогда считалась рекордом. Муки было экспортировано 800 тысяч тонн, тогда как в прошлом сезоне — 530 тысяч тонн. Зернобобовых — 2,1 миллиона тонн. В декабре 2022 года было в 2,6 раз меньше.

В первой пятёрке импортёров российской пшеницы по итогам первой половины сезона оказались Турция (туда отправилось 4,06 миллиона тонн, а это на 2,5% выше, чем в прошлом году) и Египет, снизивший закупки год к году на 21%, примерно до 3 миллионов. Бангладеш увеличила импорт пшеницы в 2,6 раза, оказавшись на третьем месте и достигнув объёма 2,1 миллиона тонн. Далее следуют Алжир (1,5 миллиона тонн, плюс 36%) и Пакистан (1,2 миллиона тонн, рост в 1,5 раза).