Глава Минсельхоза назвал приоритетную задачу России по зерну

Приоритетная задача России — нарастить объёмы экспорта зерна в союзные государства. Это позволит стабилизировать ситуацию на рынке продовольствия и привести цены к балансу, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По словам чиновника, сейчас ежегодное внутреннее потребление зерновых в стране достигает 85 миллионов тонн. Это около половины от урожая 2022 года. Оставшуюся часть необходимо вывезти за границу, несмотря на сопротивление в виде внешних барьеров.

"В первом полугодии текущего сезона ожидаем объём экспорта порядка 35 млн тонн зерновых, а во втором — ещё минимум 30 млн тонн, чтобы всего с рынка ушло около 65 млн тонн. Это поможет уравновесить ситуацию и привести цены к балансу", — подчеркнул Патрушев в беседе с kp.ru.