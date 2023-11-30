СМИ: Российский корабль доставил в Сомали 25 тысяч тонн зерна

Гружённый зерном российский корабль в четверг причалил к берегам Сомали. На борту балкера — 25 тысяч тонн пшеницы, которые переданы Могадишо на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи на фоне разрушительных наводнений. Об этом сообщило национальное информагентство SONNA.

В церемонии встречи судна с продовольствием приняли участие глава МВД африканского государства Ахмед Фики и министр морского транспорта и портов Абдулла Ахмед Джама. Российскую же сторону представлял посол Михаил Голованов.

"Сомали получила столь необходимую партию помощи в 25 тысяч тонн из России для решения проблемы наводнения в стране. Груз с помощью, прибывший в Могадишо в четверг, был передан Сомалийскому агентству по ликвидации последствий стихийных бедствий", — гласит сообщение.