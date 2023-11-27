Боррель назвал бессмысленной гуманитарную помощь тем, "кого завтра убьют"
Глава дипломатии ЕС Боррель: Нет смысла давать еду тому, кого завтра убьют
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кто "завтра будет убит". Политик призвал принять конкретные шаги по урегулированию ближневосточного конфликта.
"Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объём гуманитарной помощи… Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют", — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья в Барселоне.
По словам дипломата, необходимо прекратить бомбардировки, чтобы избежать новых смертей. Также он отметил, что гуманитарной помощи на данный момент недостаточно.
Ранее Лайф писал, что борт МЧС доставил в Египет новую партию гуманитарной помощи для сектора Газа. Речь идёт о 15 тоннах груза.
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