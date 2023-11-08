Годовой урожай зерна в России с учётом новых регионов превысил прогнозы кабмина
Первый замглавы Минсельхоза Лут: Урожай зерна в РФ составил 147 млн тонн
Годовой урожай зерна в России с учётом вклада новых регионов составил 147 миллионов тонн. Такие цифры озвучила в среду, 8 ноября, первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании Сибирской аграрной недели, которая проходит в Новосибирске.
К слову, это даже больше, чем прогнозировали в кабмине — там сообщали, что урожай зерна в России составит около 140 миллионов тонн.
"В этом году с учётом новых территорий собрали 147 миллионов тонн зерна", — проинформировала представитель Минсельхоза.
А ранее вице-премьер Виктория Абрамченко подтвердила прогноз Министерства сельского хозяйства по экспортному потенциалу в этом сельхозгоду — в 60 миллионов тонн зерна. Она подчеркнула, что наша страна будет уверенно занимать первое место по экспорту.