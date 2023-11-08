Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 07:49

Годовой урожай зерна в России с учётом новых регионов превысил прогнозы кабмина

Первый замглавы Минсельхоза Лут: Урожай зерна в РФ составил 147 млн тонн

Годовой урожай зерна в России с учётом вклада новых регионов составил 147 миллионов тонн. Такие цифры озвучила в среду, 8 ноября, первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании Сибирской аграрной недели, которая проходит в Новосибирске.

К слову, это даже больше, чем прогнозировали в кабмине — там сообщали, что урожай зерна в России составит около 140 миллионов тонн.

"В этом году с учётом новых территорий собрали 147 миллионов тонн зерна", проинформировала представитель Минсельхоза.

Для россиян разработали новый вид "здоровых макарон"

Для россиян разработали новый вид "здоровых макарон"

А ранее вице-премьер Виктория Абрамченко подтвердила прогноз Министерства сельского хозяйства по экспортному потенциалу в этом сельхозгоду — в 60 миллионов тонн зерна. Она подчеркнула, что наша страна будет уверенно занимать первое место по экспорту.

Обложка ©

Jesse Gardner / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров