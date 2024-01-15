В кабмине опровергли сообщения о возможном запрете экспорта бензина

Правительство России не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, в том числе из-за остановки работы установки на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кабмине.

"Данная мера не обсуждается и не рассматривается", — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что кабмин якобы рассматривает возможность запрета экспорта бензина из-за остановки одной из установок каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ "Лукойла". По данным их источников, в связи с этим компания прекратила поставки топлива за рубеж, а также обратилась за помощью к коллегам по бизнесу.

Согласно данным Минэнерго, товарные запасы бензина на отечественных предприятиях в настоящее время составляют около двух миллионов тонн. Этого количества более чем достаточно для обеспечения внутреннего спроса, заверили в ведомстве.