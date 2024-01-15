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15 января, 19:00

В кабмине опровергли сообщения о возможном запрете экспорта бензина

ТАСС: Правительство не рассматривает возможность запрета экспорта бензина

Правительство России не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, в том числе из-за остановки работы установки на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кабмине.

"Данная мера не обсуждается и не рассматривается", — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что кабмин якобы рассматривает возможность запрета экспорта бензина из-за остановки одной из установок каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ "Лукойла". По данным их источников, в связи с этим компания прекратила поставки топлива за рубеж, а также обратилась за помощью к коллегам по бизнесу.

Согласно данным Минэнерго, товарные запасы бензина на отечественных предприятиях в настоящее время составляют около двух миллионов тонн. Этого количества более чем достаточно для обеспечения внутреннего спроса, заверили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что США и их союзники обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на нефть из России. Кроме того, Вашингтон добавил в санкционный список танкер Sanar-15, который ходит под флагом России, и четыре компании из Гонконга (Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited) и ОАЭ (Voliton DMCC и SUN Ship Management Ltd).

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Наталья Исакова
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