Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Воздушная тревога вновь объявлена во всех регионах Украины

Остановлены поезда, отключён свет: В Японии рассказали о последствиях мощного землетрясения и цунами

Во Львове после нескольких взрывов сгорел музей украинского националиста Шухевича

На побережье Сахалина объявили угрозу цунами после землетрясения в Японии

Россия стала председателем в СНГ и назвала приоритетами экономику и безопасность

"Свора военных гангстеров": Ким Чен Ын пригрозил уничтожить Вашингтон и Сеул

Число жертв ночной атаки Донецка выросло до четырёх

С 1 января МРОТ в России вырос до 19 242 рублей

Путин поздравил командующих группировками войск с Новым годом

Королева Дании в новогодней речи объявила об отречении от престола

Казахстан увеличил стоимость транзита нефти из РФ

"КазТрансОйл" уведомил о повышении тарифов на транзит нефти из России

1 января, 11:51
"КазТрансОйл" сообщил о повышении тарифов на транзит нефти из России. Обложка © ТАСС / Анатолий Устиненко

"КазТрансОйл" сообщил о повышении тарифов на транзит нефти из России. Обложка © ТАСС / Анатолий Устиненко

Национальный оператор Казахстана АО "КазТрансОйл" объявил об увеличении тарифов на транзитные поставки российской нефти по своему участку трубопровода ТОН-2. Об этом говорится на сайте оператора.

"С 1 января 2024 года тариф на услугу АО "КазТрансОйл" по перекачке нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода Туймазы – Омск – Новосибирск-2 (ТОН-2) составит 11,28 доллара США за 1 тонну на 1000 км (без НДС)", — указано в тексте.

Решение было принято ещё в декабре 2023 года и утверждено главой правления компании. К слову, до этого тариф не менялся с 2018 года и держался на отметке в 9,3 доллара за тонну.

Не смогут существовать: Чехия и Словакия попросили Евросоюз сохранить поставки российской нефти
Не смогут существовать: Чехия и Словакия попросили Евросоюз сохранить поставки российской нефти

Ранее, в июне 2023 года, Россия и Казахстан договорились о продлении межправительственного соглашения о транзите нефти через территорию республики до 2033 года. Объём поставок будет увеличен до десяти миллионов тонн в год.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!