Казахстан увеличил стоимость транзита нефти из РФ "КазТрансОйл" уведомил о повышении тарифов на транзит нефти из России 1 января, 11:51 "КазТрансОйл" сообщил о повышении тарифов на транзит нефти из России. Обложка © ТАСС / Анатолий Устиненко

Национальный оператор Казахстана АО "КазТрансОйл" объявил об увеличении тарифов на транзитные поставки российской нефти по своему участку трубопровода ТОН-2. Об этом говорится на сайте оператора.

"С 1 января 2024 года тариф на услугу АО "КазТрансОйл" по перекачке нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода Туймазы – Омск – Новосибирск-2 (ТОН-2) составит 11,28 доллара США за 1 тонну на 1000 км (без НДС)", — указано в тексте.

Решение было принято ещё в декабре 2023 года и утверждено главой правления компании. К слову, до этого тариф не менялся с 2018 года и держался на отметке в 9,3 доллара за тонну.

Ранее, в июне 2023 года, Россия и Казахстан договорились о продлении межправительственного соглашения о транзите нефти через территорию республики до 2033 года. Объём поставок будет увеличен до десяти миллионов тонн в год.

Авторы Татьяна Миссуми