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16 июня, 18:51

Россия и Казахстан условились продлить договор о транзите нефти до 2033 года

Россия и Казахстан в рамках ПМЭФ-2023 договорились о продлении межправительственного соглашения о транзите нефти через территорию республики до 2033 года. Объём поставок будет увеличен до десяти миллионов тонн в год.

"Россия и Казахстан ведут успешное и плодотворное сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в нефтяном секторе. В ходе встречи с казахстанскими коллегами было принято решение о продлении межправительственных договорённостей по транзиту нефти через Казахстан с увеличением объёма до десяти миллионов тонн в год до конца 2033 года", — приводит пресс-служба Минэнерго РФ комментарий главы министерства Николая Шульгинова.

На встрече Шульгинова с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым стороны обсудили сотрудничество в сфере электроэнергетики, в том числе участие российских компаний в энергетических проектах на территории Казахстана.

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Ранее глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков назвал справедливой цену на нефть от $65 за баррель.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Ирина Фальке
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