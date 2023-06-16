Россия и Казахстан условились продлить договор о транзите нефти до 2033 года

Россия и Казахстан в рамках ПМЭФ-2023 договорились о продлении межправительственного соглашения о транзите нефти через территорию республики до 2033 года. Объём поставок будет увеличен до десяти миллионов тонн в год.

"Россия и Казахстан ведут успешное и плодотворное сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в нефтяном секторе. В ходе встречи с казахстанскими коллегами было принято решение о продлении межправительственных договорённостей по транзиту нефти через Казахстан с увеличением объёма до десяти миллионов тонн в год до конца 2033 года", — приводит пресс-служба Минэнерго РФ комментарий главы министерства Николая Шульгинова.

На встрече Шульгинова с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым стороны обсудили сотрудничество в сфере электроэнергетики, в том числе участие российских компаний в энергетических проектах на территории Казахстана.