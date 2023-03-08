Глава Минэнерго Казахстана Акчулаков назвал справедливой цену на нефть от $65 за баррель

Казахстан считает справедливой цену на нефть от 65 долларов за баррель, заявил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков. В беседе с РИА "Новости" он подчеркнул, что всевозможные скачки стоимости зависят от того, как будет развиваться ситуация на Украине.