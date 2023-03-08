Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 05:56

Глава Минэнерго Казахстана Акчулаков назвал справедливой цену на нефть от $65 за баррель

Казахстан считает справедливой цену на нефть от 65 долларов за баррель, заявил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков. В беседе с РИА "Новости" он подчеркнул, что всевозможные скачки стоимости зависят от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

"Единственное, справедливый коридор зависит от каждой страны. В случае с Казахстаном это должно быть более 65 долларов за баррель", — заявил министр Акчулаков в ходе Международной энергетической конференции CERAWeek, проходящей в американском городе Хьюстоне.

В США анонсировали пересмотр потолка на российскую нефть

В США анонсировали пересмотр потолка на российскую нефть

В феврале Акчулаков заявил о скорой отправке нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию. По словам министра энергетики Казахстана, поставки планировалось начать 22 февраля. Позднее же Германия заявила о готовности к остановке транзита нефти по "Дружбе".

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
  • Новости
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Энергетика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров