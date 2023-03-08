Глава Минэнерго Казахстана Акчулаков назвал справедливой цену на нефть от $65 за баррель
Казахстан считает справедливой цену на нефть от 65 долларов за баррель, заявил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков. В беседе с РИА "Новости" он подчеркнул, что всевозможные скачки стоимости зависят от того, как будет развиваться ситуация на Украине.
"Единственное, справедливый коридор зависит от каждой страны. В случае с Казахстаном это должно быть более 65 долларов за баррель", — заявил министр Акчулаков в ходе Международной энергетической конференции CERAWeek, проходящей в американском городе Хьюстоне.
В феврале Акчулаков заявил о скорой отправке нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию. По словам министра энергетики Казахстана, поставки планировалось начать 22 февраля. Позднее же Германия заявила о готовности к остановке транзита нефти по "Дружбе".
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