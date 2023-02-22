Казахстан готов начать отгрузку нефти в Германию по "Дружбе" в ближайшие дни
Министр энергетики Казахстана Акчулаков заявил о скорой отправке нефти по "Дружбе" в ФРГ
Казахстан готов начать отгрузку нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" уже в ближайшие дни. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр энергетики страны Болат Акчулаков.
Говоря о том, будет ли начата отправка в ближайшие дни, он ответил положительно. По его словам, поставки могут стартовать уже в среду, то есть сегодня. Вместе с тем министр подчеркнул, что никаких проблем с транспортировкой нет.
"Очень сильно надеюсь, что пойдёт [транспортировка] сегодня. Если вчера закончили процедуры, подвели итоги", — добавил он.
Ранее Лайф писал, что в 2022 году Казахстану не удалось наладить пути поставок нефтепродуктов в обход территории России. Власти страны несколько раз высказывались о поисках альтернативных маршрутов поставок собственной нефти — в обход российской территории. Однако выгодных вариантов у нефтяников так и не нашлось, а для поиска новых путей соседнему государству потребуются многомиллиардные вложения.
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