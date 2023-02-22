Казахстан готов начать отгрузку нефти в Германию по "Дружбе" в ближайшие дни

Казахстан готов начать отгрузку нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" уже в ближайшие дни. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр энергетики страны Болат Акчулаков.

Говоря о том, будет ли начата отправка в ближайшие дни, он ответил положительно. По его словам, поставки могут стартовать уже в среду, то есть сегодня. Вместе с тем министр подчеркнул, что никаких проблем с транспортировкой нет.

"Очень сильно надеюсь, что пойдёт [транспортировка] сегодня. Если вчера закончили процедуры, подвели итоги", — добавил он.