Во Франции протестующие фермеры громят грузовики польских дальнобойщиков и уничтожают еду
RMF: Во Франции протестующие фермеры напали на дальнобойщиков из Польши
Во Франции протестующие фермеры нападают на водителей грузовиков из Польши и уничтожают продукты питания. Об этом сообщает радиостанция RMF.
Акции протеста фермеров во Франции. Видео © X / AlexJonesMW3 / Uptoguru786 / markkutuomola
"По крайней мере два польских водителя подверглись нападению во Франции со стороны блокирующих дороги фермеров. Они останавливают иностранные грузовики, в том числе из Польши, Литвы, Чехии, Испании и Италии, и уничтожают продукты питания, которые доставляются из этих стран, а иногда и транспортные средства", — сообщает радиостанция, подчёркивая, что происходит физическое насилие.
С дверями грузовиков протестующие не церемонятся — просто вырывают их тросом и трактором, если есть замок. Товар они выбрасывают или поджигают. Также хулиганы бьют окна в тягачах и пытающихся им помешать водителей. При этом французская полиция никак не реагирует на происходящее: жандармы только наблюдают за "вандализмом и бандитизмом", констатирует радиостанция.
Напомним, в январе 2024 года во Франции начались протесты фермеров. В частности, они недовольны предстоящим повышением цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него, а также падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию. С аналогичными требованиями ранее выступали фермеры из Германии, Молдавии, Польши и ряда других стран. На этом фоне президент страны Эмманюэль Макрон допустил, что ЕС может вернуть таможенные пошлины для украинской продукции.
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