Во Франции протестующие фермеры громят грузовики польских дальнобойщиков и уничтожают еду

Во Франции протестующие фермеры нападают на водителей грузовиков из Польши и уничтожают продукты питания. Об этом сообщает радиостанция RMF.

Акции протеста фермеров во Франции. Видео © X / AlexJonesMW3 / Uptoguru786 / markkutuomola

"По крайней мере два польских водителя подверглись нападению во Франции со стороны блокирующих дороги фермеров. Они останавливают иностранные грузовики, в том числе из Польши, Литвы, Чехии, Испании и Италии, и уничтожают продукты питания, которые доставляются из этих стран, а иногда и транспортные средства", — сообщает радиостанция, подчёркивая, что происходит физическое насилие.

С дверями грузовиков протестующие не церемонятся — просто вырывают их тросом и трактором, если есть замок. Товар они выбрасывают или поджигают. Также хулиганы бьют окна в тягачах и пытающихся им помешать водителей. При этом французская полиция никак не реагирует на происходящее: жандармы только наблюдают за "вандализмом и бандитизмом", констатирует радиостанция.