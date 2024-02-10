В пробке на границе Польши и Украины застряло более тысячи фур
Госпогранслужба Украины: На границе с Польшей собралась очередь из 1300 машин
На польско-украинской границе скопилась очередь из 1300 грузовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченков в эфире всеукраинского новостного телемарафона.
"Всего на утро 10 февраля на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Рава-Русская – Хребене" и "Шегини – Медыка" в пробках стоят 1300 грузовиков. Самые большие очереди наблюдаются с польской стороны возле КПП "Ягодин", — отметил Демченко.
По его словам, из-за блокады движение через контрольно-пропускной пункт также затруднено для автомобилей и автобусов.
Напомним, блокада нескольких пунктов пересечения границы с Незалежной польскими фермерами началась в ноябре прошлого года. В Киеве заявили, что экспорт из Незалежной на фоне акции упал на 40%. Владимиру Зеленскому даже поступило требование из Верховной рады о том, чтобы он разобрался с ситуацией на границе. Позже стало известно, что польские власти пошли навстречу местным фермерам, требования работников сельского хозяйства пообещали выполнить в полном объёме.
ТАСС / ZUMA