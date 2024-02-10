В пробке на границе Польши и Украины застряло более тысячи фур

На польско-украинской границе скопилась очередь из 1300 грузовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченков в эфире всеукраинского новостного телемарафона.

"Всего на утро 10 февраля на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Рава-Русская – Хребене" и "Шегини – Медыка" в пробках стоят 1300 грузовиков. Самые большие очереди наблюдаются с польской стороны возле КПП "Ягодин", — отметил Демченко.