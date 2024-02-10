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10 февраля, 12:22

В пробке на границе Польши и Украины застряло более тысячи фур

Госпогранслужба Украины: На границе с Польшей собралась очередь из 1300 машин

На польско-украинской границе скопилась очередь из 1300 грузовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченков в эфире всеукраинского новостного телемарафона.

"Всего на утро 10 февраля на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Рава-Русская – Хребене" и "Шегини – Медыка" в пробках стоят 1300 грузовиков. Самые большие очереди наблюдаются с польской стороны возле КПП "Ягодин", — отметил Демченко.

По его словам, из-за блокады движение через контрольно-пропускной пункт также затруднено для автомобилей и автобусов.

"Люди умирают в очередях" : Журналиста шокировала ситуация на польско-украинской границе
"Люди умирают в очередях" : Журналиста шокировала ситуация на польско-украинской границе

Напомним, блокада нескольких пунктов пересечения границы с Незалежной польскими фермерами началась в ноябре прошлого года. В Киеве заявили, что экспорт из Незалежной на фоне акции упал на 40%. Владимиру Зеленскому даже поступило требование из Верховной рады о том, чтобы он разобрался с ситуацией на границе. Позже стало известно, что польские власти пошли навстречу местным фермерам, требования работников сельского хозяйства пообещали выполнить в полном объёме.

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ТАСС / ZUMA

Александра Мышляева
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