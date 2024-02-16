Польские фермеры заблокировали последний КПП с Украиной
Польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска на границе с Украиной. Сообщается, что на КПП Корчева образовалась очередь из тысячи фур, а на соседнем пункте Медыка собралась пробка из 400 грузовиков. Теперь дальнобойщикам придётся ожидать до нескольких недель.
"Только что началось блокирование пункта пропуска Корчева. Это последний грузовой пункт пропуска на польско-украинской границе, который не был заблокирован. Это парализует пограничные переходы, грузовики стоят в огромных очередях", — говорится в сообщении Польского телевидения.
Как уже рассказывал Life.ru, протесты польских фермеров продолжаются уже давно. Они требуют урегулировать ввоз зерна с Украины. Ранее в знак протеста, вооружившись болгарками, они начали высыпать зерно из фур, которые идут из Незалежной. Мэр Львова заявил, что акцию устроили "пророссийские провокаторы". Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также углядела вину РФ в забастовках в Европе.
X / notesfrompoland