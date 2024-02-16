Польские фермеры заблокировали последний КПП с Украиной

Польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска на границе с Украиной. Сообщается, что на КПП Корчева образовалась очередь из тысячи фур, а на соседнем пункте Медыка собралась пробка из 400 грузовиков. Теперь дальнобойщикам придётся ожидать до нескольких недель.