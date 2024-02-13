Протестующие фермеры Молдавии заблокировали около 150 авто на границе с Румынией

Протестующие молдавские фермеры заблокировали 150 транспортных средств у КПП Леушены на границе с Румынией. Об этом сообщила полиция республики.

Молдавские фермеры заблокировали 150 машин на границе с Румынией. Обложка © X / Borys Chupryna

"В настоящий момент заблокировано 120 крупнотоннажных грузовиков, 16 крупнотоннажных грузовиков со скоропортящимися продуктами, пять автобусов, четыре микроавтобуса, 130 пассажиров не могут продолжить путешествие, 230 автомобилей перенаправлены с пункта Леушены на другие пункты пропуска", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Полиция рекомендовала гражданам, отправляющимся в Румынию или из Румынии, выбирать иные маршруты, не через этот КПП. Аграриев же призвали уважать право других граждан на свободное передвижение и не мешать проезду транспорта.