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12 февраля, 21:39

Протестующие фермеры Молдавии заблокировали около 150 авто на границе с Румынией

Молдавские фермеры заблокировали около 150 машин на границе с Румынией. Обложка © X / Borys Chupryna

Молдавские фермеры заблокировали около 150 машин на границе с Румынией. Обложка © X / Borys Chupryna

Протестующие молдавские фермеры заблокировали 150 транспортных средств у КПП Леушены на границе с Румынией. Об этом сообщила полиция республики.

Молдавские фермеры заблокировали 150 машин на границе с Румынией. Обложка © X / Borys Chupryna

Молдавские фермеры заблокировали 150 машин на границе с Румынией. Обложка © X / Borys Chupryna

"В настоящий момент заблокировано 120 крупнотоннажных грузовиков, 16 крупнотоннажных грузовиков со скоропортящимися продуктами, пять автобусов, четыре микроавтобуса, 130 пассажиров не могут продолжить путешествие, 230 автомобилей перенаправлены с пункта Леушены на другие пункты пропуска", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Полиция рекомендовала гражданам, отправляющимся в Румынию или из Румынии, выбирать иные маршруты, не через этот КПП. Аграриев же призвали уважать право других граждан на свободное передвижение и не мешать проезду транспорта.

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Напомним, в январе молдавские фермеры потребовали запретить транзит зерна с Украины автотранспортом и оставить только железнодорожные перевозки. Зерновые и масличные культуры из Молдавии экспортируются на те же рынки, что и продукция из Незалежной, и на КПП на границе с Румынией возникают огромные пробки, из-за чего местные аграрии теряют в деньгах.

Лариса Сафронова
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