С шоколадом и цветами: Польские охотники поддержат массовые протесты фермеров
Польский охотничий союз призвал присоединиться к протестам фермеров
Один из руководителей Польского охотничьего союза — Фридерик Валихт — призвал неравнодушных присоединиться к протестам фермеров, которые проходят в стране. Соответствующее послание он разместил в соцсетях.
"От своего имени, а также всего Общественного комитета протеста охотников я сердечно приглашаю вас и всё наше охотничье братство принять участие в акции протеста вместе с фермерами в ближайшем к вам районе", — отметил Валихт.
По его словам, охотники не согласны с экологической политикой нового кабмина, приводящей к "делегализации" добычи животных. Примечательно, что на акцию Валихт попросил прийти без ружья, но с чехлами для него — туда предлагается положить шоколад и цветы для полицейских. Местные фермеры планируют усилить протесты завтра, 20 февраля.
Как сообщал Life.ru, ранее польские фермеры устроили блокаду последнего КПП с Украиной. Там образовалась очередь из тысячи фур, а на соседнем пропускном пункте — пробка из 400 грузовиков. Напомним, протесты польских фермеров продолжаются уже давно. Они требуют урегулировать ввоз зерна с Украины. Ранее, вооружившись болгарками, они начали высыпать зерно из фур, которые идут из Незалежной. При этом мэр Львова увидел в акции "пророссийскую провокацию".
ТАСС / Zuma