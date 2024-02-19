С шоколадом и цветами: Польские охотники поддержат массовые протесты фермеров

Один из руководителей Польского охотничьего союза — Фридерик Валихт — призвал неравнодушных присоединиться к протестам фермеров, которые проходят в стране. Соответствующее послание он разместил в соцсетях.

"От своего имени, а также всего Общественного комитета протеста охотников я сердечно приглашаю вас и всё наше охотничье братство принять участие в акции протеста вместе с фермерами в ближайшем к вам районе", — отметил Валихт.