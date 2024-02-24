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24 февраля, 10:28

В Париже протестующие фермеры прорвали оцепление выставки, где находился Макрон

В Париже сотни протестующих фермеров прорвались на сельхозвыставку

В Париже протестующие фермеры прорвались сквозь оцепление полиции в павильон выставки сельского хозяйства, на которую в тот момент прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.

В Париже протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку. Видео © X / Sprinter

С самого утра фермеры с флагами профсоюзов стояли у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где проходит выставка. Несмотря на полицию, которая оцепила вход, сотни митингующих смогли прорваться через силовиков. Внутри началась потасовка между охранниками и протестующими, после чего правоохранители начали выталкивать бунтующих на улицу.

В этот момент Макрон находился на втором этаже выставки и планировал встречу с фермерами. Некоторые протестующие были готовы пообщаться с главой государства, но многие оказались против его присутствия, аргументируя это тем, что власти недостаточно делают для сельского хозяйства. Из-за беспорядков к зданию начали стягивать спецподразделения.

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Ранее Life.ru писал, что протесты во Франции среди фермеров начались ещё в январе. Тогда протестующие требовали снижения цен на дизель и выделения субсидий. Позже в знак недовольства они заблокировали множество дорог в департаментах Тарн и Гаронна и Жер, а в департаменте Верхняя Гаронна вывалили навоз на подъездах к торговым центрам.

Обложка ©

X / Sprinter

Александра Мышляева
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