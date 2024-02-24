Макрона освистали разъярённые фермеры и выбили обещание по Украине Макрон пообещал французским фермерам "защитные меры" от импорта с Украины 24 февраля, 12:39 Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN

Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз пообещал разъярённым фермерам помощь из-за хлынувшей на рынок ЕС украинской сельхозпродукции после отмены на неё таможенных пошлин. Он был вынужден сделать заявление после того, как участники выставки его освистали.

"Мы приняли срочные меры, в том числе в отношении злаковых, потому что рынок полностью взорван, многие об этом говорят. Если рынок дестабилизирован, мы приняли защитные меры, это прописано в тексте. Мы не можем позволить нашему рынку рухнуть из-за чрезмерного объёма импорта. Это опасная зона", — заявил Макрон, его речь транслировалась каналом BFMTV.

Разъярённые фермеры освистали Макрона. Видео © X / lereseau99

На очередную порцию обещаний его вынудила толпа фермеров, которые прорвались на парижскую сельскохозяйственную выставку через кордоны полиции. Макрон намеревался и сам выйти к аграриям, но не спешил, так как собирался сначала спокойно осмотреть выставочные павильоны.

Разъярённые фермеры освистали президента и засыпали вопросами, какие именно меры намеревается предпринять власть, чтобы защитить отечественный бизнес. Они также напомнили Макрону о яйцах, сахаре, курятине, которые бесконтрольно хлынули с Украины в ЕС по заниженным ценам.

Напомним, протесты во Франции среди фермеров начались ещё в январе. Тогда протестующие требовали снижения цен на дизель и выделения субсидий. В знак недовольства они блокировали дороги, а в департаменте Верхняя Гаронна вывалили навоз на подъездах к торговым центрам. Фермеры винят власти и в том, что Украине разрешено ввозить сельхозпродукцию в ЕС без таможенных пошлин, в результате чего украинское зерно имеет на рынке невысокую цену. Сегодня, 24 февраля, французские аграрии прорвались сквозь оцепление полиции в павильон выставки сельского хозяйства в Париже, на которую приехал президент страны Эмманюэль Макрон.

Авторы Татьяна Миссуми