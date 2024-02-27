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27 февраля, 09:25

Лавров сравнил Макрона с Наполеоном после его заявления о военной помощи Украине

Французский лидер Эмманюэль Макрон "не оставляет планов Наполеона", говоря о формировании коалиции по отправке оружия ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Он не оставляет планов Наполеона", — сказал глава МИД РФ в беседе с NEWS.ru в кулуарах второго конгресса Международного движения русофилов, который проходит 26–27 февраля в Москве. В заседании участвует 350 представителей из 130 государств.

Напомним, ранее на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже Макрон сообщил, что страны – члены ЕС сформировали коалицию по вопросам поставок дальнобойных ракет Незалежной. Такое объединение государств стало уже девятым по счёту.

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Кроме того, лидер Пятой республики не исключил отправку западных войск на Украину. По словам Макрона, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, но присутствующие не пришли к консенсусу.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry, Kay Nietfeld

Никита Осипов
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