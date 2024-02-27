Лавров сравнил Макрона с Наполеоном после его заявления о военной помощи Украине
Французский лидер Эмманюэль Макрон "не оставляет планов Наполеона", говоря о формировании коалиции по отправке оружия ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Он не оставляет планов Наполеона", — сказал глава МИД РФ в беседе с NEWS.ru в кулуарах второго конгресса Международного движения русофилов, который проходит 26–27 февраля в Москве. В заседании участвует 350 представителей из 130 государств.
Напомним, ранее на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже Макрон сообщил, что страны – члены ЕС сформировали коалицию по вопросам поставок дальнобойных ракет Незалежной. Такое объединение государств стало уже девятым по счёту.
Кроме того, лидер Пятой республики не исключил отправку западных войск на Украину. По словам Макрона, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, но присутствующие не пришли к консенсусу.
Getty Images / Russian Foreign Ministry, Kay Nietfeld