Французский лидер Эмманюэль Макрон "не оставляет планов Наполеона", говоря о формировании коалиции по отправке оружия ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Он не оставляет планов Наполеона", — сказал глава МИД РФ в беседе с NEWS.ru в кулуарах второго конгресса Международного движения русофилов, который проходит 26–27 февраля в Москве. В заседании участвует 350 представителей из 130 государств.

Напомним, ранее на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже Макрон сообщил, что страны – члены ЕС сформировали коалицию по вопросам поставок дальнобойных ракет Незалежной. Такое объединение государств стало уже девятым по счёту.