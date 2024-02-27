"Играет в военачальника": Ле Пен раскритиковала намерения Макрона отправить войска на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается играть в военачальника. Соответствующее заявление сделала глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Комментируя намерения лидера республики отправить войска на Украину, она усомнилась в том, что каждый отдаёт себе отчёт в серьёзности подобного заявления.

"Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идёт о мире или войне в нашей стране", — написала Ле Пен в соцсети Х (бывший Twitter).

Тем временем оппозиция Франции назвала "безумием" заявление Макрона о возможности отправки войск на Украину. Так, лидер парламентской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал не проводить эскалацию между двумя ядерными державами и вместо этого договориться о мире со взаимными условиями безопасности.