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27 февраля, 09:16

"Играет в военачальника": Ле Пен раскритиковала намерения Макрона отправить войска на Украину

Ле Пен: Макрон, говоря об отправке войск на Украину, "играет в военачальника"

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается играть в военачальника. Соответствующее заявление сделала глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Комментируя намерения лидера республики отправить войска на Украину, она усомнилась в том, что каждый отдаёт себе отчёт в серьёзности подобного заявления.

"Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идёт о мире или войне в нашей стране", — написала Ле Пен в соцсети Х (бывший Twitter).

Тем временем оппозиция Франции назвала "безумием" заявление Макрона о возможности отправки войск на Украину. Так, лидер парламентской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал не проводить эскалацию между двумя ядерными державами и вместо этого договориться о мире со взаимными условиями безопасности.

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Напомним, ранее Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу.

Обложка ©

Getty Images / Antoine Gyori

Наталья Исакова
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