В Кремле отреагировали на слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину

В случае если Запад отправит свои войска на Украину, это будет означать неизбежный прямой военный конфликт между НАТО и РФ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова французского лидера Эмманюэля Макрона.

"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что и страны НАТО также должны трезво оценивать последствия таких действий и задаваться вопросом, соответствует ли это интересам их граждан. Он также назвал заявления об отправке войск "новым элементом" в риторике Макрона, тем не менее представитель Кремля подчеркнул, что консенсуса по этой теме на Западе нет.