В Кремле отреагировали на слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину
Песков: В случае отправки западных войск на Украину конфликт НАТО и РФ неизбежен
В случае если Запад отправит свои войска на Украину, это будет означать неизбежный прямой военный конфликт между НАТО и РФ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова французского лидера Эмманюэля Макрона.
"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что и страны НАТО также должны трезво оценивать последствия таких действий и задаваться вопросом, соответствует ли это интересам их граждан. Он также назвал заявления об отправке войск "новым элементом" в риторике Макрона, тем не менее представитель Кремля подчеркнул, что консенсуса по этой теме на Западе нет.
"Но мы обратили внимание на то, что тема направления военных на Украину действительно обсуждалась. Мы отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счёт. Действительно, консенсуса нет. Целый ряд стран – участниц мероприятия, которое было в Париже, сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия", — добавил он.
Напомним, ранее французский лидер Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Макрон "не оставляет планов Наполеона".
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков