"Словесный энурез": Медведев поставил Макрону диагноз после слов об отправке войск на Украину

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону, вероятно, "ударила в голову моча", после чего произошло "недержание речи". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы европейского государства о возможной отправке войск стран Запада на Украину.

"У людей случаются разные недуги. Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят: "Моча в голову ударила". А вот у <...> Эмманюэля Жан-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи", — написал политик в телеграм-канале.

По мнению Медведева, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой. Более того, "словесный энурез" в его возрасте опасен, предупредил зампред Совбеза РФ.