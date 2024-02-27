"Словесный энурез": Медведев поставил Макрону диагноз после слов об отправке войск на Украину
Медведев увидел "словесный энурез" в заявлении Макрона о войсках на Украине
Дмитрий Медведев и Эмманюэль Макрон. Обложка © Life.ru / Павел Баранов, © Getty Images / Johannes Simon
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону, вероятно, "ударила в голову моча", после чего произошло "недержание речи". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы европейского государства о возможной отправке войск стран Запада на Украину.
"У людей случаются разные недуги. Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят: "Моча в голову ударила". А вот у <...> Эмманюэля Жан-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи", — написал политик в телеграм-канале.
По мнению Медведева, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой. Более того, "словесный энурез" в его возрасте опасен, предупредил зампред Совбеза РФ.
"Да и окружающим не нравится. Запах, знаете ли", — заключил Медведев.
Напомним, Эмманюэль Макрон не исключил отправку войск стран Запада на Украину. По словам французского лидера, данный вопрос обсуждали участники конференции по помощи Незалежной, прошедшей в Париже, однако консенсус не был достигнут. Комментируя громкое заявление, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Макрон "не оставляет планов Наполеона", а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв предупредил, что подобное может расцениваться как объявление войны.