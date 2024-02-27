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27 февраля, 09:28

"Вопрос не актуален": В Швеции заявили, что не собираются отправлять войска на Украину

Премьер Кристерссон: Для Швеции не актуален вопрос отправки военных на Украину

Для Швеции не актуален вопрос отправки войск на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ульф Кристерссон, комментируя намерения французского лидера Эмманюэля Макрона отправить военных на украинскую территорию. Он отметил, что Стокгольм и так активно помогает Киеву, отправляя для нужд ВСУ "передовые средства".

"Сейчас мы полностью заняты отправкой передовых средств из Швеции на Украину различными способами, как это делают многие другие страны <...> Украина также не требует этого (отправки военного контингента. — Прим. Лайфа). Этот вопрос не актуален", — сказал Кристерссон в эфире телеканала SVT.

Напомним, ранее Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Его заявление уже раскритиковала оппозиция Франции, назвав эту идею "безумием", а известный политик Марин Ле Пен задалась вопросом, "все ли отдают отчёт серьёзности подобных заявлений".

Политолог назвал Макрона "гуттаперчевым петрушкой" за стремление отправить войска на Украину
Политолог назвал Макрона "гуттаперчевым петрушкой" за стремление отправить войска на Украину
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Наталья Исакова
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