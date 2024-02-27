"Вопрос не актуален": В Швеции заявили, что не собираются отправлять войска на Украину
Премьер Кристерссон: Для Швеции не актуален вопрос отправки военных на Украину
Для Швеции не актуален вопрос отправки войск на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ульф Кристерссон, комментируя намерения французского лидера Эмманюэля Макрона отправить военных на украинскую территорию. Он отметил, что Стокгольм и так активно помогает Киеву, отправляя для нужд ВСУ "передовые средства".
"Сейчас мы полностью заняты отправкой передовых средств из Швеции на Украину различными способами, как это делают многие другие страны <...> Украина также не требует этого (отправки военного контингента. — Прим. Лайфа). Этот вопрос не актуален", — сказал Кристерссон в эфире телеканала SVT.
Напомним, ранее Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Его заявление уже раскритиковала оппозиция Франции, назвав эту идею "безумием", а известный политик Марин Ле Пен задалась вопросом, "все ли отдают отчёт серьёзности подобных заявлений".
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