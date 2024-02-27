"Вопрос не актуален": В Швеции заявили, что не собираются отправлять войска на Украину

Для Швеции не актуален вопрос отправки войск на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ульф Кристерссон, комментируя намерения французского лидера Эмманюэля Макрона отправить военных на украинскую территорию. Он отметил, что Стокгольм и так активно помогает Киеву, отправляя для нужд ВСУ "передовые средства".

"Сейчас мы полностью заняты отправкой передовых средств из Швеции на Украину различными способами, как это делают многие другие страны <...> Украина также не требует этого (отправки военного контингента. — Прим. Лайфа). Этот вопрос не актуален", — сказал Кристерссон в эфире телеканала SVT.