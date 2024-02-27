Генсек НАТО отверг планы по отправке солдат альянса на Украину

НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Associated Press.

"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делали это с 2014 года и увеличили с начала полномасштабной операции. Но у нас нет планов отправлять на Украину военные силы НАТО", — подчеркнул политик.