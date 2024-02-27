Генсек НАТО отверг планы по отправке солдат альянса на Украину
Генсек НАТО Столтенберг: Альянс не планирует отправлять военных на Украину
НАТО не собирается отправлять своих военных на Украину. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Associated Press.
"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делали это с 2014 года и увеличили с начала полномасштабной операции. Но у нас нет планов отправлять на Украину военные силы НАТО", — подчеркнул политик.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) и НАТО могут направить своих военных на Украину. По его словам, подобное решение не позволит добиться компромисса с Россией. Многие страны уже начали высказываться по этому поводу. В частности, в Чехии и Польше исключили отправку войск на Украину. А вот во Франции ситуация иная — лидер страны Эмманюэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже действительно обсуждалась возможность отправки солдат на украинский фронт, но ни к какому консенсусу присутствующие не пришли. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Макрон "не оставляет планов Наполеона".
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