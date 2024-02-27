США отказались поддержать стремление Макрона направить войска на Украину

США не будут отправлять военных на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, сообщает AFP.

Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее дал понять — Вашингтон не будет отправлять солдат на Украину. Также Уотсон привела мнение главы Белого дома, который считает, что путь к "победе" Киева лежит через утверждение Конгрессом нового пакета помощи для Украины.