США отказались поддержать стремление Макрона направить войска на Украину
AFP: Белый дом заявил, что США не отправят войска на Украину для участия в боях
США не будут отправлять военных на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, сообщает AFP.
Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее дал понять — Вашингтон не будет отправлять солдат на Украину. Также Уотсон привела мнение главы Белого дома, который считает, что путь к "победе" Киева лежит через утверждение Конгрессом нового пакета помощи для Украины.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя громкое заявление, пояснил, что французский президент "не оставляет планов Наполеона", а в Совфеде предупредили, что это может расцениваться как объявление войны. При этом Швеция, Германия, Польша и Британия уже объявили, что не будут отправлять войска в зону боевых действий. Позже в МИД Франции скорректировали слова Макрона и пояснили, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте.
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