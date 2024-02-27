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27 февраля, 17:48

США отказались поддержать стремление Макрона направить войска на Украину

AFP: Белый дом заявил, что США не отправят войска на Украину для участия в боях

США не будут отправлять военных на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, сообщает AFP.

Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее дал понять — Вашингтон не будет отправлять солдат на Украину. Также Уотсон привела мнение главы Белого дома, который считает, что путь к "победе" Киева лежит через утверждение Конгрессом нового пакета помощи для Украины.

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя громкое заявление, пояснил, что французский президент "не оставляет планов Наполеона", а в Совфеде предупредили, что это может расцениваться как объявление войны. При этом Швеция, Германия, Польша и Британия уже объявили, что не будут отправлять войска в зону боевых действий. Позже в МИД Франции скорректировали слова Макрона и пояснили, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте.

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Никита Никонов
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